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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, – Зеленский

      13 Читати новину українською
      Владимир Зеленський
      Владимир Зеленський / Офис президента

      Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что препятствием на пути устойчивого развития Украины является внутреннее сопротивление реформам и война с Россией.

      Во время участия в диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН Зеленский выразил надежду на поддержку международного сообщества в возвращении украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращение войны и установление мира. Об этом сообщили в Офисе президента.

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      Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодируют вторжению в другие государства и нарушения прав и свобод человека,
      – сказал Зеленский.

      Он отметил, что на пути развития Украины сегодня два барьера. Первым является внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Вторым барьером Зеленский назвал война в результате российской агрессии против Украины.

      Президент добавил, что если первый барьер украинская власть способна преодолеть самостоятельно, то второй барьер невозможно преодолеть без международной поддержки.

      Также украинский лидер отметил, что показатели Украины могут и должны быть значительно лучше, ведь страна выбрала правильный путь к развитию и теперь пришло время двигаться им быстрее и увереннее.

      ВЛаДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ в США:

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      Теги: Украина – Россия Генассамблея ООН Зеленский в США Владимир Зеленский Новости политики
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