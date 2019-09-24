Зеленский и Меркель обсудили войну на Донбассе и нормандскую встречу

Владимир Зеленский в Соединенных Штатах встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора политики обсудили подготовку к встрече в Нормандском формате и войну на Востоке Украины.

Встреча состоялась в рамках участия лидеров в 74-ой Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает Офис Президента.

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В частности, Зеленский и Меркель обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки" для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Востоке Украины.

Владимир Зеленский также рассказал Ангеле Меркель о безопасностной ситуации на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста близ Станицы Луганской.

Президент заверил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

Со своей стороны Ангела Меркель подчеркнула неизменность поддержки со стороны Германии усилий Украины, направленных на установление мира на Востоке страны. Она также отметила важность тщательной подготовки встречи в нормандском формате для достижения действенных результатов.

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