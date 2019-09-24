Зеленский и итальянский премьер Конте обсудили освобождение Виталия Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Среди прочего обсуждался вопрос осужденного в Италии украинца Виталия Маркива.

Встреча двух лидеров состоялась в рамках участия в 74-й сессии Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, сообщает Офис Президента.

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Во время встречи Зеленский также поздравил Конте с переназначением на пост премьера Италии, а также с формированием нового коалиционного правительства и пригласил его посетить Украину.

Политики также обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, была отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере. Владимир Зеленский призвал вкладывать средства в украинскую инфраструктуру, в частности порты, а также отметил проведение большой приватизации в Украине.

Отдельно был поднят вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Президент Украины отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения данного дела. Он предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Также во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии подчеркнул, что санкции не могут быть сняты, пока не будет восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины.