Зеленський та італійський прем'єр Конте обговорили звільнення Віталія Марківа

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Серед іншого обговорювалося питання засудженого в Італії українця Віталія Марківа.

Зустріч двох лідерів відбулася у межах участі у 74-ій сесії Генеральної а самблеї Організації Об'єднаних Націй, повідомляє Офіс Президента.

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Під час зустрічі Зеленський також привітав Конте з перепризначенням на пост прем'єра Італії, а також з формуванням нового коаліційного уряду та запросив його відвідати Україну.

Політики також обговорили низку питань двосторонньої співпраці. Зокрема, було відзначено активізацію співпраці в інвестиційній сфері. Володимир Зеленський закликав вкладати кошти в українську інфраструктуру, зокрема порти, а також наголосив на проведенні великої приватизації в Україні.

Окремо було порушено питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа. Президент України зазначив, що очікує всебічного та об’єктивного розгляду цієї справи. Він запропонував створити спільну слідчу групу для з'ясування обставин смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Також під час зустрічі обговорили важливість продовження санкційної політики стосовно Росії. Прем'єр-міністр Італії наголосив, що санкції не можуть бути зняті, доки не відновлено територіальну цілісність і суверенітет України.