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      Зеленський назвав свої очікування від зустрічі з Трампом: відео

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      Зеленський назвав свої очікування від зустрічі з Трампом
      Зеленський назвав свої очікування від зустрічі з Трампом / Getty images

      Президент України невдовзі проведе зустріч з Дональда Трампа. Володимир Зеленський очікує підтримки від американського лідера.

      Президент України наголосив, що готовий до всього, пише "Громадське".

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      Ми очікуємо підтримки, нам не потрібна просто допомога, ми і так сильна держава,
      – сказав Зеленський.

      Президент хоче, щоб США завжди підтримували України і курс України в боротьбі з агресією і з війною.

      Мені здається, що все так і є, і все до того йде. Я думаю, що в нас зустріч буде дуже тепла,
      – зазначив він.

      Відомо, що зустріч з американським лідером не обмежиться бесідою на Генасамблеї ООН. Як раніше зазначав міністр закордонних справ Вадим Пристайко це буде велика, годинна розмова.

      Володимир Зеленський назвав свої очікування від зустрічі з Дональдом Трампом: дивіться відео

      Зауважимо, що Володимир Зеленський прибув до США з офіційним візитом. Він уже взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. 25 вересня президент виступатиме першим у другий день загальних дебатів. Володимир Зеленський також зустрівся з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом.

      До слова: Будь простішим і лести: експосол США дав Зеленському поради, як поводитись з Трампом

      Що відомо про зустріч Зеленського з Трампом?Зеленський заявив про бажання зустрітися з Трампом одразу після своєї інавгурації. Згодом аналогічну заяву зробив і господар Білого дому, також Трамп офіційному Києву відправив запрошення. Наприкінці червня з’явилася інформація, що тоді тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Іван Баканов здійснив візит до США, де, зокрема, обговорив майбутній візит Зеленського до Вашингтона.

      Додамо, що президенти могли зустрітися вже у вересні у Варшаві. Сюди обидвох запросили на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Щоправда, перед подією стало відомим, що Трампа не буде, оскільки саме в цей час до США наближався ураган "Доріан".

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      Теги: Новини України Зеленський у США Володимир Зеленський Новини політики Генасамблея ООН Новини США Дональд Трамп
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