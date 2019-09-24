Зеленский назвал свои ожидания от встречи с Трампом: видео

Президент Украины вскоре проведет встречу с Дональдом Трампом. Владимир Зеленский ожидает поддержки от американского лидера.

Президент Украины подчеркнул, что готов ко всему, пишет "Общественное".

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Мы ожидаем поддержки, нам не нужна просто помощь, мы и так сильное государство,

– сказал Зеленский.

Президент хочет, чтобы США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и войной.

Мне кажется, что все так и есть, и все к этому идет. Я думаю, что у нас встреча будет очень теплая,

– отметил он.

Известно, что встреча с американским лидером не ограничится беседой на Генассамблее ООН. Как ранее отмечал министр иностранных дел Вадим Пристайко это будет большой, часовой разговор.

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Заметим, что Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Он уже принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября президент будет выступать первым во второй день общих прений. Владимир Зеленский также встретился с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом.

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Что известно про втречу Зеленского с Трампом?Зеленский заявил о желании встретиться с Трампом сразу после своей инаугурации. Впоследствии аналогичное заявление сделал и хозяин Белого дома, Трамп официальному Киеву отправил приглашение. В конце июня появилась информация, что тогда временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов совершил визит в США, где, в частности, обсудил предстоящий визит Зеленского в Вашингтон.



Добавим, что президенты могли встретиться уже в сентябре в Варшаве. Сюда обоих пригласили на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Правда, перед событием стало известно, что Трампа не будет, поскольку именно в это время к США приближался ураган "Дориан".