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      Зеленский назвал свои ожидания от встречи с Трампом: видео

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      Зеленский назвал свои ожидания от встречи с Трампом
      Зеленский назвал свои ожидания от встречи с Трампом / Getty images

      Президент Украины вскоре проведет встречу с Дональдом Трампом. Владимир Зеленский ожидает поддержки от американского лидера.

      Президент Украины подчеркнул, что готов ко всему, пишет "Общественное".

      Читайте также: Встреча Трампа с Зеленским: ожидания и прогнозы

      Мы ожидаем поддержки, нам не нужна просто помощь, мы и так сильное государство,
      – сказал Зеленский.

      Президент хочет, чтобы США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и войной.

      Мне кажется, что все так и есть, и все к этому идет. Я думаю, что у нас встреча будет очень теплая,
      – отметил он.

      Известно, что встреча с американским лидером не ограничится беседой на Генассамблее ООН. Как ранее отмечал министр иностранных дел Вадим Пристайко это будет большой, часовой разговор.

      Владимир Зеленский назвал свои ожидания от встречи с Дональдом Трампом: смотрите видео

      Заметим, что Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Он уже принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября президент будет выступать первым во второй день общих прений. Владимир Зеленский также встретился с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом.

      К слову: Дудь проще и льсти: экс-посол США дал Зеленскому советы, как вести себя с Трампом

      Что известно про втречу Зеленского с Трампом?Зеленский заявил о желании встретиться с Трампом сразу после своей инаугурации. Впоследствии аналогичное заявление сделал и хозяин Белого дома, Трамп официальному Киеву отправил приглашение. В конце июня появилась информация, что тогда временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов совершил визит в США, где, в частности, обсудил предстоящий визит Зеленского в Вашингтон.

      Добавим, что президенты могли встретиться уже в сентябре в Варшаве. Сюда обоих пригласили на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Правда, перед событием стало известно, что Трампа не будет, поскольку именно в это время к США приближался ураган "Дориан".

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      Теги: Зеленский в США Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Генассамблея ООН Новости США Дональд Трамп
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