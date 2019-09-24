Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом: фото

В рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом.

Источник: 24 канал

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