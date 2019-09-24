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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом: фото

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      Зеленский встретился с генсеком НАТО
      Зеленский встретился с генсеком НАТО / t.me/V_Zelenskiy_official/66

      В рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом.

      Политики обсудили дальнейшее активное сотрудничество Украины с НАТО.

      Новость дополняется.

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      Теги: Генассамблея ООН Владимир Зеленский Новости США Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО Зеленский в США Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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