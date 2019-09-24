Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом: фото 19:26, сегодня 25 Читати новину українською Зеленский встретился с генсеком НАТО / t.me/V_Zelenskiy_official/66 В рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом. Политики обсудили дальнейшее активное сотрудничество Украины с НАТО. Новость дополняется. Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски сегодня 2912 Теги: Генассамблея ООН Владимир Зеленский Новости США Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО Зеленский в США Новости Украины Новости политики Источник: 24 канал Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу сегодня , 18:50 Сергей Князев: карьера, личная жизнь, деятельность на посту главы Нацполиции сегодня , 18:40 Князев подал в отставку сегодня , 16:28 Комментарии Публикации сегодня , 19:01 Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать Світлана Попова 28 сегодня , 18:50 Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу 109 сегодня , 18:40 Сергей Князев: карьера, личная жизнь, деятельность на посту главы Нацполиции 163 сегодня , 17:00 О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации Блог Соцмережі 607 сегодня , 16:31 Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах Тетяна Мартинюк 219