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      Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Столтенбергом: фото

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      Зеленський зустрівся з генсеком НАТО
      Зеленський зустрівся з генсеком НАТО / t.me/V_Zelenskiy_official/66

      У рамках Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом.

      Політики обговорили подальшу активну співпрацю України з НАТО.

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      Президент запевнив, що Україна продовжить активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО.

      Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня,
      – зазначив Зеленський.

      Володимир Зеленський прибув до США з офіційним візитом. Він уже взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. 25 вересня президент виступатиме першим у другий день загальних дебатів.

      Окрім того, Зеленський має заплановану зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч з американським лідером не обмежиться бесідою на Генасамблеї ООН. Як раніше зазначав міністр закордонних справ Вадим Пристайко це буде велика, годинна розмова.

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      Що відомо про зустріч Зеленського з Трампом?Зеленський заявив про бажання зустрітися з Трампом одразу після своєї інавгурації. Згодом аналогічну заяву зробив і господар Білого дому, також Трамп офіційному Києву відправив запрошення. Наприкінці червня з’явилася інформація, що тоді тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Іван Баканов здійснив візит до США, де, зокрема, обговорив майбутній візит Зеленського до Вашингтона.

      Додамо, що президенти могли зустрітися вже у вересні у Варшаві. Сюди обидвох запросили на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Щоправда, перед подією стало відомим, що Трампа не буде, оскільки саме в цей час до США наближався ураган "Доріан".

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      Теги: Новини України Новини політики Генасамблея ООН Володимир Зеленський Новини США Єнс Столтенберг Генсек НАТО НАТО Зеленський у США
      Джерело: 24 канал
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