Зеленський і Меркель обговорили війну на Донбасі і нормандську зустріч

Володмир Зеленський у Сполучених Штатах зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Під час своєї розмови політики обговорили підготовку до зустрічі у Нормандському форматі та війну на Сході України.

Зустріч відбулася у межах участі лідерів у 74-ій Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повідомляє Офіс Президента.

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Зокрема, Зеленський і Меркель обговорили стан підготовки до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" для узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на Сході України.

Володимир Зеленський також розповів Ангелі Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля української сторони з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської.

Президент запевнив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання на Донбасі із використанням політико-дипломатичних механізмів.

Зі свого боку Ангела Меркель наголосила на незмінності підтримки з боку Німеччини зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Сході країни. Вона також відзначила важливість ретельної підготовки зустрічі в Нормандському форматі задля досягнення дієвих результатів.