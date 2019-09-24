00:16
25 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська котлета за 1 мільйон рублів. Космічний тато FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:41, 24 вересня
      Вєсті.UA: Янукович повертається в Україну? Дубінський обізвав Зеленського
      Вєсті.UA
      20:08, 24 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Зеленський і Меркель обговорили війну на Донбасі і нормандську зустріч

      172 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський провів зустріч з Ангелою Меркель
      Володимир Зеленський провів зустріч з Ангелою Меркель / Офіс Президента

      Володмир Зеленський у Сполучених Штатах зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Під час своєї розмови політики обговорили підготовку до зустрічі у Нормандському форматі та війну на Сході України.

      Зустріч відбулася у межах участі лідерів у 74-ій Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повідомляє Офіс Президента.

      Цікаво: Зеленський пояснив, чому на міжнародних зустрічах запрошує усіх до України

      Зокрема, Зеленський і Меркель обговорили стан підготовки до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" для узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на Сході України.

      Володимир Зеленський також розповів Ангелі Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля української сторони з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської.

      Президент запевнив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання на Донбасі із використанням політико-дипломатичних механізмів.

      Зі свого боку Ангела Меркель наголосила на незмінності підтримки з боку Німеччини зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Сході країни. Вона також відзначила важливість ретельної підготовки зустрічі в Нормандському форматі задля досягнення дієвих результатів.

      Володимир зеленський у сша:
      blog_ava
      Іванка Трамп прийшла на засідання Генасамблеї ООН без білизни: фото
      24 вересня
      12670
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Окуповані території Зеленський у США Закордонні візити Зеленського Війна на Донбасі Нормандський формат Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 24 вересня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 24 вересня: відставки Князєва та Новака, зняття санкцій з Януковича
      24 вересня , 22:14 Головні новини 24 вересня: відставки Князєва та Новака, зняття санкцій з Януковича
      1326
      Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
      24 вересня , 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
      Олександр Бевза 1355
      Старі обличчя нової митниці
      24 вересня , 20:00 Старі обличчя нової митниці
      988
      Джонсону не вдалося зупинити роботу британського парламенту: що потрібно знати
      24 вересня , 19:01 Джонсону не вдалося зупинити роботу британського парламенту: що потрібно знати
      Світлана Попова 431
      Скандал у МОЗ: чи блокує нова міністерка медреформу
      24 вересня , 18:50 Скандал у МОЗ: чи блокує нова міністерка медреформу
      2096
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук