Зеленський пояснив, чому на міжнародних зустрічах запрошує усіх до України

Володимир Зеленський заявив, що хоче аби світові лідери та інвестори приїздили до України і бачили, якою гарною вона є. Ба більше, він переконаний, що багато з них тільки і чекають запрошення.

У відеокоментарі під час свого візиту до США на засідання Генасамблеї ООН Зеленський наголосив, що Україні потрібні геополітична та інвестиційна підтримка, повідомляє Офіс Президента.

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Важливо, що лідери очікують не просто президента України. Найголовніше, що говорять про Україну, що ніхто не забуває Україну. Всім цікава нова влада. Всі підкреслюють, що у нас енергійні хлопці та дівчата, вітають, зокрема з парламентською перемогою,

– розповів Володимир Зеленський про свої міжнародні зустрічі.

Він також підкреслив, що українська сторона проводить перемовини щодо санкційної політики проти Росії, та зауважив, що всі очікують на його зустріч з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

"Найголовніше, щоб ми всі розуміли, що США підтримують Україну. Не просто допомагають, адже ми зараз інша країна, ми повинні бути потужними. Тому важлива підтримка на геополітичному рівні та інвестиційна підтримка", – наголосив президент України.

Резюмуючи, він висловив сподівання, що протягом найближчого року-двох до України здійснять гучні візити американські та європейські лідери.

"Я очікую, що у нас будуть дуже круті відносини зі США. Я очікую, що ми запросимо Дональда Трампа відвідати Україну. Я хотів би, щоб лідери країн приїздили й бачили, яка гарна Україна. Треба вірити не словам, а очам", – підкреслив гарант.

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Так само він прокоментував і свої зустрічі з іноземними інвесторами та зазначив, що вони, зокрема, підтримують проведення в Україні великої приватизації, реформи правоохоронних органів та потенційне запровадження ринку землі.

Тому я всіх запрошую. І всі, до речі, хочуть, всі чекають від нас запрошення. Як тільки я запитую, чи не хочуть вони приїхати до нас в Україну, всі відповідають, що із задоволенням зроблять це,

– резюмував Володимир Зеленський.