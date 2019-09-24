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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Зеленский объяснил, почему на международных встречах приглашает всех в Украину

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      Зеленский: важно, что мировые лидеры говорят об Украине, а не ее президенте
      Зеленский: важно, что мировые лидеры говорят об Украине, а не ее президенте / 24 канал

      Владимир Зеленский заявил, что хочет чтобы мировые лидеры и инвесторы приезжали в Украину и видели, какой она красивая. Даже больше, он убежден, что многие из них только и ждут приглашения.

      В видеокомментарии во время своего визита в США на заседании Генассамблеи ООН Зеленский подчеркнул, что Украине нужны геополитическая и инвестиционная поддержка, сообщает Офис Президента.

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      Важно, что лидеры ожидают не просто президента Украины. Самое главное, что говорят об Украине, что никто не забывает Украину. Всем интересна новая власть. Все подчеркивают, что у нас энергичные парни и девушки, поздравляют, в частности с парламентской победой,
      рассказал Владимир Зеленский о своих международных встречах.

      Он также подчеркнул, что украинская сторона проводит переговоры по санкционной политике против России, и отметил, что все ожидают его встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

      "Самое главное, чтобы мы все понимали, что США поддерживают Украину. Не просто помогают, ведь мы сейчас другая страна, мы должны быть мощными. Поэтому важна поддержка на геополитическом уровне и инвестиционная поддержка", – подчеркнул президент Украины.

      Резюмируя, он выразил надежду, что в течение ближайшего года-двух до Украины осуществят громкие визиты американские и европейские лидеры.

      "Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину. Я хотел бы, чтобы лидеры стран приезжали и видели, какая красивая Украина. Надо верить не словам, а глазам", – подчеркнул гарант.

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      Так же он прокомментировал и свои встречи с иностранными инвесторами и отметил, что они, в частности, поддерживают проведение в Украине большой приватизации, реформы правоохранительных органов и потенциальное введение рынка земли.

      Поэтому я всех приглашаю. И все, кстати, хотят, все ждут от нас приглашения. Как только я спрашиваю, не хотят ли они приехать к нам в Украину, все отвечают, что с удовольствием сделают это,
      – резюмировал Владимир Зеленский.

      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В США:

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      Теги: Новости Украины Зарубежные визиты Зеленского Владимир Зеленский Зеленский в США Новости политики Дональд Трамп Президент Украины
      Источник: 24 канал
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