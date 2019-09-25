Зеленський говорив Трампу, що Меркель і Макрон недостатньо допомагають Україні

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським критикував Францію та Німеччину за недостатню допомогу Україні. Український президент повністю погодився із Трампом.

Дональд Трамп звинуватив Німеччину у недостатній допомозі Україні. Він порадив Зеленському поцікавитись у Меркель чому виникла така ситуація.

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Хочу сказати, що ми багато робимо для України. Витрачаємо чимало зусиль і часу. Набагато більше, ніж європейські країни. Вони мають допомагати вам більше. Коли я говорив з Ангелою Меркель, то вона говорить про Україну, але нічого не робить. І багато європейських країн чинять так само,

– заявив американський президент.

У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що Трамп "абсолютно правий, не на 100%, а на 1000%".

Я можу сказати наступне: я говорив з Ангелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався і розмовляв з Макроном. Я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, з питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як повинні були б робити для України,

– сказав президент України.

Український президент також вважає, що США є набагато більшим партнером України, ніж ЄС. Особливо, коли мова йде про санкції проти Росії.

Відзначимо, що у повідомленні на сайті Білого дому зазначено, що опубліковано стенограму телефонної розмови Трампа із Зеленським 25 липня 2019 року. Водночас у самому документі є пояснення, в якому говориться, що це не дослівна розшифровка розмови.

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Оприлюднення стенограми вимагав конкурент Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байден. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії".

Після розголосу Трамп таки дозволив повністю оприлюднити розсекречену розмову із Володимиром Зеленським. Україна на це також погодилась . До слова, американський президент заперечував будь-який тиск на Зеленського і називав усе "полюванням на відьом". Натомість український лідер був стриманішим у коментарях – усе пояснював "конфіденційністю".