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      Зеленский говорил Трампу, что Меркель и Макрон недостаточно помогают Украине

      75 Читати новину українською
      Зеленский и Меркель во время встречи в Берлине
      Зеленский и Меркель во время встречи в Берлине / ТАСС

      Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским критиковал Францию и Германию за недостаточную помощь Украине. Украинский президент полностью согласился с Трампом.

      Дональд Трамп обвинил Германию в недостаточной помощи Украине. Он посоветовал Зеленскому поинтересоваться у Меркель почему возникла такая ситуация.

      Важно: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился полный текст

      Хочу сказать, что мы много делаем для Украины. Тратим немало усилий и времени. Гораздо больше, чем европейские страны. Они должны помогать вам больше. Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она говорит об Украине, но ничего не делает. И многие европейские страны поступают так же,
      – заявил американский президент.

      В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что Трамп "абсолютно прав, не на 100%, а на 1000%".

      Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и разговаривал с Макроном. Я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины,
      – сказал президент Украины.

      Украинский президент также считает, что США являются намного большим партнером Украины, чем ЕС. Особенно, когда речь идет о санкциях против России.

      Отметим, что в сообщении на сайте Белого дома указано, что опубликована стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским 25 июля 2019 года. В то же время в самом документе есть объяснение, в котором говорится, что это не дословная расшифровка разговора.

      Актуально: Стенограмма подтвердила, что Трамп говорил с Зеленским о деле Байдена

      Обнародования стенограммы требовал конкурент Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байден. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России".

      После огласки Трамп таки позволил полностью обнародовать рассекреченный разговор с Владимиром Зеленским. Украина на это также согласилась. К слову, американский президент отрицал давление на Зеленского и называл все "охотой на ведьм". Зато украинский лидер был более сдержанным в комментариях – все объяснял "конфиденциальностью".

      blog_ava
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      Теги: Дональд Трамп Новости политики Новости Украины Зеленский в США Эммануэль Макрон Ангела Меркель Евросоюз
      Источник: 24 канал
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