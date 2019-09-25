Стенограмма подтвердила, что Трамп говорил с Зеленским о деле Байдена

Стенограмма разговора американского и украинского президента показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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Другое дело, многие говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование, и много кто хочет узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование. Если можете посмотреть на это... Это звучит ужасно для меня,

– говорится в прямом языке Дональда Трампа.

Трамп также просил Зеленского сотрудничать с Руди Джулиани и генеральным прокурором США Уильямом Барром.

Я слышал у вас был довольно хороший прокурор и он был уволен, что поистине несправедливо. Много людей говорят об этом – о том, как это произошло, и о том, что многие нехорошие люди в это были вовлечены. Мистер Джулиани (Рудольф Джулиани, адвокат Трампа, – Ред.) – чрезвычайно уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, чрезвычайно хорошим мэром. И я просил его позвонить. Руди многое знает о том, что произошло. Он очень способный парень. Если бы у вас получилось переговорить с ним, это было бы просто замечательно,

– говорит Дональд Трамп.

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Зеленский ответил, что новый генпрокурор Украины вскоре будет назначен и на 100% будет его человеком.

Он или она рассмотрит ситуацию, особенно в отношении компании, которую Вы упомянули,

– сказал Зеленский и попросил Трампа предоставить дополнительную информацию для расследования, если он таковую имеет.

В сообщении на сайте Белого дома указано, что опубликована стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским 25 июля 2019 года. Вместе с тем, в самом документе есть объяснение, в котором отмечается, что это не дословная расшифровка разговора.

Отметим, что обнародование стенограммы требовал конкурент Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байден. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России".

После огласки Трамп таки разрешил полностью обнародовать рассекреченный разговор с Владимиром Зеленским. Украина на это также согласилась. К слову, американский президент отрицал какое-либо давление на Зеленского и называл все "охотой на ведьм". Украинский лидер был сдержаннее в комментариях – все объяснял "конфиденциальностью".