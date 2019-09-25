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      Стенограма підтвердила, що Трамп говорив із Зеленським про справу Байдена

      382 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

      Президент США Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб український президент Володимир Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

      Важливо: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: наслідки для України

      Інша справа, багато говорять про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися про це, тому все, що ви можете зробити з генеральним прокурором, було б чудово. Байден став хвалитися, що припинив переслідування. Якщо можете подивитися на це… Це звучить жахливо для мене,
      – йдеться у прямій мові Дональда Трампа.

      Трамп також просив Зеленського співпрацювати з Руді Джуліані і генеральним прокурором США Вільямом Барром.

      Я чув у вас був досить хороший прокурор і він був звільнений, що воістину несправедливо. Багато людей говорять про це – про те, як це сталося, і про те, що багато нехороші люди в це були залучені. Містер Джуліані (Рудольф Джуліані, адвокат Трампа, - Ред.) надзвичайно шанована людина. Він був мером Нью-Йорка, надзвичайно хорошим мером. І я просив його вам зателефонувати. Руді багато чого знає про те, що сталося. Він дуже здібний хлопець. Якби у вас вийшло переговорити з ним, це було б просто чудово,
      – говорить Дональд Трамп.

      Стенограма Зеленського і Трампа
      Частина стенограми із розмови Трампа і Зеленського / скріншот

      Дивіться також: Скандальна розмова Трампа та Зеленського: з’явився повний текст

      Зеленський відповів, що новий генпрокурор України невдовзі буде призначений і на 100% буде його людиною.

      Він чи вона розгляне ситуацію, особливо щодо компанії, яку Ви згадали,
      – сказав Зеленський і попросив Трампа надати додаткову інформацію для розслідування, якщо він таку має.

      У повідомленні на сайті Білого дому зазначено, що опубліковано стенограму телефонної розмови Трампа із Зеленським 25 липня 2019 року. Водночас, в самому документі є пояснення, в якому наголошується, що це не дослівна розшифровка розмови.

      Відзначимо, що оприлюднення стенограми вимагав конкурент Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байден. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії".

      Після розголосу Трамп таки дозволив повністю оприлюднити  розсекречену розмову із Володимиром Зеленським. Україна на це також погодилась. До слова, американський президент заперечував будь-який тиск на Зеленського і називав усе "полюванням на відьом". Натомість український лідер був стриманішим у коментарях – усе пояснював "конфіденційністю".

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      Теги: Зеленський у США Дональд Трамп Володимир Зеленський Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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