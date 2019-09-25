Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные тезисы речи

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он рассказывает о войне на Донбассе и вспомнил погибшего оперного певца Василия Слипака.

Он рассказывает о войне на Донбассе и вспомнил погибшего оперного певца Василия Слипака.

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В начале речи он продемонстрировал мировому сообществу пулю, которая унесла жизнь Василия Слипака на Востоке Украины.

12,7 миллиметра, которые не просто остановили его карьеру, они остановили его жизнь. Стоимость этой пули 10 долларов. К сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни,

– подчеркнул Зеленский.

Что Зеленский уже успел сделать в США?

Глава государства прилетел в Штаты в ночь на 24 сентября. Он встретился с представителями украинской диаспоры и рядом мировых лидеров:

Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем;

Премьер-министром Швеции Стефаном Левеном;

Премьер-министром Италии Джузеппе Конте;

Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым;

Канцлером Германии Ангелой Меркель;

С генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Но самая главная встреча впереди – Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. На первой встрече лидеры не просто пожмут руки и обменяются несколькими фразами, а обсудят стратегически важные для обеих сторон вопросы: борьбу с коррупцией, безопасность, войну на Донбассе и привлечения американских инвестиций в украинскую экономику.

Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала: детали

Встреча президентов Украины и США состоится на фоне громкого скандала, возникшего в Вашингтоне и связанного с Киевом. Он касается телефонного разговора Трампа и, вероятно, Зеленского, который состоялся 25 июля.



Окружение американского лидера обвинило его в давлении на собеседника и попытках привлечь последнего к осуществлению влияния на выборах президента США-2020. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Сам Байден требует, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, которая до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России". Впоследствии Трамп таки поручил опубликовать полную версию разговора с Зеленским.



В результате этого скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.