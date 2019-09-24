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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Я на це нарікав від початку, – Трамп продовжить затримувати допомогу Україні

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      Трамп заявив, що продовжить затримувати фінансову допомогу для України
      Трамп заявив, що продовжить затримувати фінансову допомогу для України / Getty images

      Президент США Дональд Трамп і надалі буде затримувати виділення фінансової допомоги Україні. США почне виділяти гроші , коли так робитиме і Європа.

      Трамп підтвердив, що заблокував військову допомогу у розмірі майже 400 мільйонів доларів для України. Про це президент США сказав після прибуття на Генеральну асамблею ООН, повідомляє CNN.

      Важливо: Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози

      Трамп пояснив, що його рішення пов’язане із недостатньої фінансовою підтримкою України з боку Європи. Він хоче, щоб інші країни також вкладали гроші.

      Чому тільки Сполучені Штати вкладають гроші? Дуже важливо, щоб Німеччина, Франція та інші країни також вкладали гроші. Я нарікав на це від самого початку,
      – сказав Трамп. 

      За даними видання The Washington Post, президент США Дональд Трамп перед дзвінком Володимиру Зеленському розпорядився призупинити виплату Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги. ЗМІ із посиланням на власні джерела писали, що Трамп утримував кошти, побоюючись корупції в Україні. Однаке рішення все ж перевести гроші було мотивовано закінченням фінансового року 30 вересня.

      Володимир Зеленський розпочав робочий візит до США. У Нью-Йорку він візьме участь у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. У середу, 25 вересня, він матиме зустріч із Дональдом Трампом. Той насамперед хоче обговорити із Зеленським пиання корупції. 

      Який скандал пов'язаний із телефонною розмовою Трампа та Зеленського?Зустріч президентів України та США відбудеться на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та є пов’язаний із Києвом. Він стосується телефонної розмови Трампа та, імовірно, Зеленського, що відбулась 25 липня.

      Оточення американського лідера звинуватило його у тиску на співрозмовника та спробах залучити останнього до здійснення впливу на виборах президента США-2020. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу-партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

      blog_ava
      Зеленський одразу після прильоту до США провів першу зустріч
      сьогодні
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      Теги: Війна на Донбасі Володимир Зеленський Дональд Трамп Гроші Новини США Новини України Новини політики
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