Зеленський розповів, що очікує від зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський вже завтра, 25 вересня, зустрінеться з лідером США Дональдом Трампом. Гарант очікує, що перша їхня зустріч буде продуктивною.

Зустріч українського та американського президентів відбудеться у Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН.

Важливо: Це буде велика, годинна розмова, – Пристайко про зустріч Зеленського і Трампа у США

Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч,

– сказав Зеленський представникам української громади у США.

Глава держави відзначив, що Україні потрібна підтримка Вашингтону.

До слова, напередодні Дональд Трамп заявив, що планує обговорити з Зеленським боротьбу з корупцією, адже важливо, аби Україна стала чесною державою.

На першій зустрічі Трамп і Зеленський не просто потиснуть руки та обміняються декількома фразами, а обговорять стратегічно важливі для обох сторін питання: безпеку, війну на Донбасі та залучення американських інвестицій в українську економіку.

Зустріч Зеленського і Трампа на тлі скандалу: деталіЗустріч президентів України та США відбудеться на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та є пов’язаний із Києвом. Він стосується телефонної розмови Трампа та, імовірно, Зеленського, що відбулась 25 липня.



Оточення американського лідера звинуватило його у тиску на співрозмовника та спробах залучити останнього до здійснення впливу на виборах президента США-2020. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу-партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".