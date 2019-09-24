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      Зеленський розповів, що очікує від зустрічі з Трампом

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      Зеленський очікує на продуктивну зустріч з Трампом
      Зеленський очікує на продуктивну зустріч з Трампом / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський вже завтра, 25 вересня, зустрінеться з лідером США Дональдом Трампом. Гарант очікує, що перша їхня зустріч буде продуктивною.

      Зустріч українського та американського президентів відбудеться у Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН. 

      Важливо: Це буде велика, годинна розмова, – Пристайко про зустріч Зеленського і Трампа у США

      Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч,
      – сказав Зеленський представникам української громади у США.

      Глава держави відзначив, що Україні потрібна підтримка Вашингтону.

      До слова, напередодні Дональд Трамп заявив, що планує обговорити з Зеленським боротьбу з корупцією, адже важливо, аби Україна стала чесною державою.

      На першій зустрічі Трамп і Зеленський не просто потиснуть руки та обміняються декількома фразами, а обговорять стратегічно важливі для обох сторін питання: безпеку, війну на Донбасі та залучення американських інвестицій в українську економіку. 

      Зустріч Зеленського і Трампа на тлі скандалу: деталіЗустріч президентів України та США відбудеться на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та є пов’язаний із Києвом. Він стосується телефонної розмови Трампа та, імовірно, Зеленського, що відбулась 25 липня.

      Оточення американського лідера звинуватило його у тиску на співрозмовника та спробах залучити останнього до здійснення впливу на виборах президента США-2020. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу-партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Зеленський у США Закордонні візити Зеленського
      Джерело: 24 канал
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