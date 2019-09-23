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      Трамп розповів, що очікує від України і Зеленського

      3039 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / ТАСС

      Президент США Дональд Трамп у Нью-Йорку розповів про подробиці телефонних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Основна увага розмови лідерів стосувалася питання подолання корупції.

      Американський президент вважає, що зараз найголовніше, аби Україна стала чесною державою і поборола внутрішню корупцію.

      Важливо: Це буде велика, годинна розмова, – Пристайко про зустріч Зеленського і Трампа у США

      Я вважаю, що з новим президентом ви побачите більше чесності. Ми підтримуємо цю країну, ми хочемо, щоб ця країна була чесна. Дуже важливо говорити про корупцію. Якщо ми не говоримо про корупцію, чому ми будемо давати гроші країні, в якій є корупція?
       – заявив Трамп журналістам.

      До слова, на першій зустрічі Трамп і Зеленський планують обговорити не тільки боротьбу з корупцією в Україні, а й питання безпеки, війну на Донбасі та залучення американських інвестицій в українську економіку.

      Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?

      Її погодили українські та американські дипломати. Зустріч відбудеться в рамках візиту Володимира Зеленського до США. Дата – 25 вересня. Перед цим український гарант візьме участь у Генасамблеї ООН. Зустріч відбудеться на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні і пов'язаний з Україною. Він стосується телефонної розмови Трампа і Зеленського, що відбулась 25 липня.

      Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      До теми: Трампу може загрожувати імпічмент через розмову з Зеленським

      Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

      Український скандал у Вашингтоні: Помпео заговорив про оборонну підтримку для України

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 канал
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