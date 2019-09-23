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      Трамп рассказал, что ожидает от Украины и Зеленского

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / ТАСС

      Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке рассказал о подробностях телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основное внимание разговора лидеров касалось вопроса преодоления коррупции.

      Американский президент считает, что сейчас самое главное, чтобы Украина стала честным государством и поборола внутреннюю коррупцию.

       Важно: Это будет большой, часовой разговор, – Пристайко о встрече Зеленского и Трампа в США

      Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честной. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, зачем мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция?
      – заявил Трамп журналистам.

      К слову, на первой встрече Трамп и Зеленский планируют обсудить не только борьбу с коррупцией в Украине, но и вопросы безопасности, войну на Донбассе и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

      Что известно о встрече Зеленского и Трампа?

      Ее согласовали украинские и американские дипломаты. Встреча состоится в рамках визита Владимира Зеленского в США. Дата – 25 сентября. Перед этим украинский гарант примет участие в Генассамблее ООН. Встреча пройдет на фоне громкого скандала, возникшего в Вашингтоне и связанного с Украиной. Он касается телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялась 25 июля.

      Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

       К теме: Трампу может угрожать импичмент из-за разговора с Зеленским

      Впоследствии Байден потребовал, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, которое до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

      Украинский скандал в Вашингтоне: Помпео заговорил об оборонной поддержке Украины

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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