Трамп рассказал, что ожидает от Украины и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке рассказал о подробностях телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основное внимание разговора лидеров касалось вопроса преодоления коррупции.

Американский президент считает, что сейчас самое главное, чтобы Украина стала честным государством и поборола внутреннюю коррупцию.

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Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честной. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, зачем мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция?

– заявил Трамп журналистам.

К слову, на первой встрече Трамп и Зеленский планируют обсудить не только борьбу с коррупцией в Украине, но и вопросы безопасности, войну на Донбассе и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

President Trump: "It's very important to talk about corruption. If you don't talk about corruption, why would you give money to a country that you think is corrupt?...It's very important that on occasion you speak to somebody about corruption." pic.twitter.com/iPABuspMoA — CSPAN (@cspan) 23 вересня 2019 р.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа?

Ее согласовали украинские и американские дипломаты. Встреча состоится в рамках визита Владимира Зеленского в США. Дата – 25 сентября. Перед этим украинский гарант примет участие в Генассамблее ООН. Встреча пройдет на фоне громкого скандала, возникшего в Вашингтоне и связанного с Украиной. Он касается телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялась 25 июля.

Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

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Впоследствии Байден потребовал, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, которое до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

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