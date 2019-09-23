Трампу может грозить импичмент из-за разговора с Зеленским
Если сообщения о возможном давлении Дональда Трампа на президента Украины правдивые, американскому президенту может грозить импичмент.
Об этом заявил глава комитета разведки Палаты представителей США Адам Шифф, сообщает СNN.
К теме: Есть свои тайны, – Пристайко об "украинском скандале" в США и разговоре Трампа с Зеленским
"Импичмент может стать единственным выходом. Возможно, мы прошли точку невозврата", – подчеркнул он.
Отметим, что накануне Трамп заявил, что рассмотрит возможность обнародования стенограммы своего скандального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В то же время госсекретарь США Майк Помпео считает, что афишировать детали диалога не стоит хотя бы потому, что это – личный разговор двух лидеров.
Что известно об "украинском скандале" в СШАВ Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.
Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые запланированы на 2020 год. Говорится об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".
Интересно! Два президента в истории США были подвергнуты процедуре импичмента Палатой Представителей США. Сенат их оправдал и они не набрали необходимых 2/3 голосов: это были Эндрю Джонсон и Билл Клинтон. Президент Ричард Никсон также был подвергнут импичменту, но ушел в отставку, прежде чем вопрос был рассмотрен – скорее всего, приговор был бы обвинительным.