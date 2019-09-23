10:04
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Трампу может грозить импичмент из-за разговора с Зеленским

      229 Читати новину українською
      Дональд Трамп и Владимир Зеленский
      Дональд Трамп и Владимир Зеленский / glavred.info

      Если сообщения о возможном давлении Дональда Трампа на президента Украины правдивые, американскому президенту может грозить импичмент.

      Об этом заявил глава комитета разведки Палаты представителей США Адам Шифф, сообщает СNN.

      К теме: Есть свои тайны, – Пристайко об "украинском скандале" в США и разговоре Трампа с Зеленским

      "Импичмент может стать единственным выходом. Возможно, мы прошли точку невозврата", – подчеркнул он.

      Отметим, что накануне Трамп заявил, что рассмотрит возможность обнародования стенограммы своего скандального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

      В то же время госсекретарь США Майк Помпео считает, что афишировать детали диалога не стоит хотя бы потому, что это – личный разговор двух лидеров.

      Что известно об "украинском скандале" в СШАВ Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.

      Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые запланированы на 2020 год. Говорится об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

      Интересно! Два президента в истории США были подвергнуты процедуре импичмента Палатой Представителей США. Сенат их оправдал и они не набрали необходимых 2/3 голосов: это были Эндрю Джонсон и Билл Клинтон. Президент Ричард Никсон также был подвергнут импичменту, но ушел в отставку, прежде чем вопрос был рассмотрен – скорее всего, приговор был бы обвинительным.

      blog_ava
      Встреча в нормандском формате: чего добивается Путин
      сегодня
      849
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Скандал Новости США Дональд Трамп
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Газові контракти з Росією: що на кону
      сегодня , 10:01 Газові контракти з Росією: що на кону
      Наталя Ромашова 3613
      Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      сегодня , 08:50 Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      Світові Медіа 1482
      Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      19 сентября , 09:30 Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      6
      В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      сегодня , 07:56 В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      Ірина Вихрущ 7622
      Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня
      22 сентября , 22:00 Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня
      Блоги тижня 3509
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук