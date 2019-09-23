Трампу может грозить импичмент из-за разговора с Зеленским

Если сообщения о возможном давлении Дональда Трампа на президента Украины правдивые, американскому президенту может грозить импичмент.

Об этом заявил глава комитета разведки Палаты представителей США Адам Шифф, сообщает СNN.

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"Импичмент может стать единственным выходом. Возможно, мы прошли точку невозврата", – подчеркнул он.

Rep. Adam Schiff says that if the reports about Pres. Trump’s conversation with Ukraine are proven true, then impeachment may be the only "remedy." “This seems different in kind and we may very well have crossed the Rubicon here." #CNNSOTU pic.twitter.com/0dsWBXpC6g — State of the Union (@CNNSotu) 22 вересня 2019 р.

Отметим, что накануне Трамп заявил, что рассмотрит возможность обнародования стенограммы своего скандального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео считает, что афишировать детали диалога не стоит хотя бы потому, что это – личный разговор двух лидеров.

Что известно об "украинском скандале" в СШАВ Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.



Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые запланированы на 2020 год. Говорится об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

Интересно! Два президента в истории США были подвергнуты процедуре импичмента Палатой Представителей США. Сенат их оправдал и они не набрали необходимых 2/3 голосов: это были Эндрю Джонсон и Билл Клинтон. Президент Ричард Никсон также был подвергнут импичменту, но ушел в отставку, прежде чем вопрос был рассмотрен – скорее всего, приговор был бы обвинительным.