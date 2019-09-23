Трампу може загрожувати імпічмент через розмову з Зеленським

Якщо повідомлення про можливий тиск Дональда Трампа на президента України правдиві, американському президенту може загрожувати імпічмент.

Про це заявив голова комітету розвідки Палати представників США Адам Шифф, повідомляє СNN.

До теми: Є свої таємниці, – Пристайко про "український скандал" у США й розмову Трампа з Зеленським

"Імпічмент може стати єдиним виходом. Можливо, ми пройшли точку неповернення", – наголосив він.

Rep. Adam Schiff says that if the reports about Pres. Trump’s conversation with Ukraine are proven true, then impeachment may be the only "remedy." “This seems different in kind and we may very well have crossed the Rubicon here." #CNNSOTU pic.twitter.com/0dsWBXpC6g — State of the Union (@CNNSotu) 22 вересня 2019 р.

Зазначимо, що напередодні Трамп заявив, що розгляне можливість оприлюднення стенограми своєї скандальної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас держсекретар США Майк Помпео вважає, що афішувати деталі діалогу не варто хоча б тому, що це – особиста розмова двох лідерів.

Що відомо про "український скандал" у США У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.



Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, які заплановані на 2020 рік. Мовиться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

Цікаво! Два президенти в історії США були піддані процедурі імпічменту Палатою Представників США. Сенат їх виправдав і вони не набрали необхідних 2/3 голосів: це були Ендрю Джонсон та Білл Клінтон. Президент Річард Ніксон також був підданий імпічменту, але пішов у відставку, перш ніж питання було розглянуте – швидше за все, вирок був би звинувачувальним.