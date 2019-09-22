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      Оприлюднювати не варто, – Помпео про скандальну розмову Зеленського і Трампа

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      Майк Помпео
      Майк Помпео / Getty images

      На думку держсекретаря США, афішувати деталі діалогу не варто хоча б тому, що це – особиста розмова двох лідерів. Сам же очільник Білого дому уточнив: говорив із Зеленським, зокрема, про корупцію.

      Так, Помпео критично висловився про оприлюднення розшифровки розмови Трампа і Зеленського в коментарі журналістам, передає ABC.

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      Це особисті бесіди між світовими лідерами, і було б неправильно публікувати розшифровку, за винятком надзвичайних обставин,
      – уточнив він.

      Своєю чергою, Трамп, вкотре коментуючи скандал, наголосив: його розмова з президентом Зеленським була теплою і дружньою.

      "Говорили, в основному, про корупцію, що має місце в Україні. В основному, про те, що ми не хочемо, аби такі, як колишній віцепрезидент Джо Байден і його син, створювали корупцію в Україні. В України багато проблем. Новий президент сказав, що збирається позбавити країну від корупції, і я сказав, що це чудово. У нас відбулася прекрасна розмова", – сказав американський лідер.

      Слід зауважити, що Джо Байден є опонентом Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах у США. Під час агітаційної зустрічі зі своїми прихильниками він прокоментував "український скандал", що виник навколо телефонної розмови глави Білого дому з, імовірно, Володимиром Зеленським.

      "Це надмірне зловживання владою – подзвонити телефоном іноземному лідеру, який шукає допомоги у Сполучених Штатів, і розпитувати про мене", – уточнив Байден.

      Що відомо про "український скандал" у США? У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.

      Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

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      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Майк Помпео Скандал Володимир Зеленський
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