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      Обнародовать не стоит, – Помпео о скандальном разговоре Зеленского и Трампа

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      Майк Помпео
      Майк Помпео / Getty images

      По мнению госсекретаря США, афишировать детали диалога не стоит хотя бы потому, что это – личная беседа двух лидеров. Сам же глава Белого дома уточнил: говорил с Зеленским, в частности, о коррупции.

      Так, Помпео критически высказался о обнародовании расшифровки разговора Трампа и Зеленского в комментарии журналистам, передает ABC.

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      Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно публиковать расшифровку, за исключением чрезвычайных обстоятельств,
      – уточнил он.

      В свою очередь Трамп, в очередной раз комментируя скандал, подчеркнул: его разговор с президентом Зеленским был теплым и дружеским.

      "Говорили, в основном, о коррупции, которая есть в Украине. В основном, о том, что мы не хотим, чтобы такие, как бывший вице-президент Джо Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине. У Украины много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это прекрасно. У нас состоялся прекрасный разговор", – сказал американский лидер.

      Следует заметить, что Джо Байден является оппонентом Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Во время агитационной встречи со своими сторонниками он прокомментировал "украинский скандал", возникший вокруг телефонного разговора главы Белого дома, с, вероятно, Владимиром Зеленским.

      "Это чрезмерное злоупотребление властью – позвонить по телефону иностранному лидеру, который ищет помощи у Соединенных Штатов, и расспрашивать обо мне", – уточнил Байден.

      Что известно об "украинском скандале" в США?В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за донесения американского разведчика, которое касалось разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.

      Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, который  до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

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      Теги: Владимир Зеленский Скандал Майк Помпео Новости США Дональд Трамп Новости политики
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