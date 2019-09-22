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      Дают очень мало денег, я разочарован, – Трамп призвал ЕС больше помогать Украине

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      На фоне "Украинского скандала" в Вашингтоне лидер Белого дома делает громкие заявления. На этот раз Трамп выразил свое недовольство той финансовой помощью, которую для Украины предоставляют Франция и Германия.

      Он призвал эти страны исправить ситуацию и подчеркнул: сам уже давно поддерживает Украину, в том числе – финансово. Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает Fox News.

      Актуально: Украинский скандал в США: Трамп прокомментировал телефонный разговор с Зеленским

      Я поддерживал Украины изначально, но я очень разочарован тем, что другие страны не делают того же. Германия должна тратить намного больше, Франция, все в Европейском Союзе должны тратить деньги. Почему мы тратим деньги, а они нет?
      – отметил Трамп.

      Он добавил, что такая тенденция ему очень не нравится.

      "По сравнению с США они выделяют очень мало средств, и мне это совсем не нравится", – пояснил глава Белого дома.

      Важно! 25 сентября в Вашингтоне должна состояться первая официальная встреча президента Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что основной темой встречи Зеленского и Трампа станет вопрос безопасности и война на Донбассе, также будут говорить о привлечении американских инвестиций в украинскую экономику, борьбу с коррупцией в Украине и тому подобное.

      Следует заметить, что после появления информации о встрече Зеленского и Трампа, Вашингтон всколыхнул громкий скандал, касающийся телефонного разговора об Украине.

      Что известно об "Украинском скандале" в США?
      Скандал возник из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Скорее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.

      Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Впоследствии Байден потребовал, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Новости политики Новости Франции Евросоюз Скандал
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