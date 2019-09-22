Дають дуже мало грошей, я розчарований, – Трамп закликав ЄС більше допомагати Україні

На тлі "українського скандалу" у Вашингтоні лідер Білого дому робить гучні заяви. Цього разу Трамп висловив своє невдоволення тією фінансовою допомогою, яку для України надають Франція і Німеччина.

Він закликав ці країни виправити ситуацію та наголосив: сам вже давно підтримує Україну, в тому числі – фінансово. Про це він розповів в коментарі журналістам, передає Fox News.

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Я підтримував Україну від самого початку, але я дуже розчарований тим, що інші країни не роблять того ж. Німеччина повинна витрачати набагато більше, Франція, всі в Європейському Союзі повинні витрачати гроші. Чому ми витрачаємо гроші, а вони ні?

– наголосив Трамп.

Він додав, що така тенденція йому дуже не подобається.

"У порівнянні зі США вони виділяють дуже мало коштів, і мені це зовсім не подобається", – пояснив глава Білого дому.

Важливо! 25 вересня у Вашингтоні має відбутися перша офіційна зустріч президента Зеленського із американським лідером Дональдом Трампом. Очікується, що основною темою зустрічі Зеленського та Трампа стане питання безпеки та війна на Донбасі, також говоритимуть про залучення американських інвестицій в українську економіку, боротьбу з корупцією в Україні тощо.

Слід зауважити, що після появи інформації про зустріч Зеленського та Трампа, Вашингтон сколихнув гучний скандал, що стосується телефонної розмови про Україну.

Що відомо про "український скандал" у США? Скандал виник через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.



Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".