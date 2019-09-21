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      Український скандал у США: Трамп прокоментував телефонну розмову з Зеленським

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      Трамп стверджує, що не порушував закон під час розмови з Зеленським
      Трамп стверджує, що не порушував закон під час розмови з Зеленським / Фото з Тwitter

      Президент США Дональд Трамп переконує, що не висував жодних незаконних вимог до української влади під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

      Трамп у своєму твіттері зауважив, що мав чудову бесіду з українським президентом і не тиснув на нього у справі розслідування щодо сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

      До теми: Є свої таємниці, – Пристайко про "український скандал" у США й розмову Трампа з Зеленським

      "Фейкові ЗМІ та їхній партнер, Демократична партія, хочуть триматися якомога далі від вимоги Джо Байдена, щоб український уряд звільнив прокурора, який вів розслідування проти його сина, або вони не отримають дуже велику кількість грошей США", – сказав Трамп.

      Американський лідер також назвав сфабрикованим український скандал, що напередодні виник у Штатах.

      Вони сфабрикували історію про мене і чудову звичайну розмову, яка була у мене з новим президентом України. Не було сказано нічого, що було б неправильним. Але вимога Байдена, з іншого боку, було повною катастрофою. Фейкові ЗМІ знають це, але не хочуть повідомляти,
      – наголосив він.

      Що відомо про український скандал у США? Напередодні у Сполучених Штатах вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.

      Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Дональд Трамп Скандал Новини США Розслідування
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