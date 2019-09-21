Украинский скандал в США: Трамп прокомментировал телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп уверяет, что не выдвигал никаких незаконных требований к украинской власти во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп в своем твиттере отметил, что имел замечательную беседу с украинским президентом и не давил на него в деле расследования относительно сына экс-вицепрезидента США Джо Байдена.

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"Фейковые СМИ и их партнер, Демократическая партия, хотят держаться как можно дальше от требования Джо Байдена, чтобы украинское правительство уволило прокурора, который вел расследование против его сына, или они не получат очень большое количество денег США", – сказал Трамп.

Американский лидер также назвал сфабрикованным украинский скандал, который накануне возник в Штатах.

Они сфабриковали историю обо мне и замечательный обычный разговор, который был у меня с новым президентом Украины. Не было сказано ничего, что было бы неправильным. Но требование Байдена, с другой стороны, было полной катастрофой. Фейковые СМИ знают это, но не хотят сообщать,

– подчеркнул он.

....story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden’s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn’t want to report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2019

Что известно об украинском скандале в США?

Накануне в Соединенных Штатах разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.



Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".