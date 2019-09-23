02:44
23 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Трамп готовий оприлюднити записи розмови із Зеленським

      116 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість оприлюднення стенограми своєї скандальної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

      У своєму коментарі журналістам 22 вересня очільник Білого дому заявив, що прийме рішення, як саме оприлюднити розмову, аби показати про що йшлося, пише The Hill.

      Читайте також: Дають дуже мало грошей, я розчарований, – Трамп закликав ЄС більше допомагати Україні

      Проблема у тому, що, коли ви розмовляєте з іноземними лідерами, ви не хочете, щоб іноземні лідери відчували, що їм не слід говорити відкрито. Те ж саме з американським президентом. Ви хочете, щоб вони могли висловлювати свою думку, знаючи, що кожне слово не буде публічно оприлюднено,
      – зазначив Трамп.

      Він додав, що обговорить оприлюднення деталей телефонної розмови і сказав, що знає про те, що багато людей слухають його телефонні дзвінки, включаючи "розвідників", які мають спеціальні дозволи.

      Водночас раніше у неділю держсекретар США Майк Помпео заявив, що афішувати деталі діалогу не варто хоча б тому, що це – особиста розмова двох лідерів.

      Що відомо про "український скандал" у США?У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.

      Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

      blog_ava
      Геть здуріли: в Росії виправдали договір СРСР з нацистами "порятунком сотень тисяч життів"
      22 вересня
      2279
      Теги: Новини політики Майк Помпео Дональд Трамп Володимир Зеленський Новини США Скандал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 вересня: чи можлива пряма війна з Росією, нові деталі жахливої ДТП під Одесою
      22 вересня , 22:15 Головні новини 22 вересня: чи можлива пряма війна з Росією, нові деталі жахливої ДТП під Одесою
      1703
      Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня
      22 вересня , 22:00 Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня
      Блоги тижня 1845
      Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      19 вересня , 09:30 Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      12
      Найсмішніші меми тижня: культ Зеленського, божевільні депутати, компроміси Коломойського
      22 вересня , 20:02 Найсмішніші меми тижня: культ Зеленського, божевільні депутати, компроміси Коломойського
      5854
      Україна в епіцентрі скандалу в США та реакція бійців ЗСУ на розведення військ – відео тижня
      22 вересня , 19:30 Україна в епіцентрі скандалу в США та реакція бійців ЗСУ на розведення військ – відео тижня
      1381
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук