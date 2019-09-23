Трамп готовий оприлюднити записи розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість оприлюднення стенограми своєї скандальної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

У своєму коментарі журналістам 22 вересня очільник Білого дому заявив, що прийме рішення, як саме оприлюднити розмову, аби показати про що йшлося, пише The Hill.

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Проблема у тому, що, коли ви розмовляєте з іноземними лідерами, ви не хочете, щоб іноземні лідери відчували, що їм не слід говорити відкрито. Те ж саме з американським президентом. Ви хочете, щоб вони могли висловлювати свою думку, знаючи, що кожне слово не буде публічно оприлюднено,

– зазначив Трамп.

Він додав, що обговорить оприлюднення деталей телефонної розмови і сказав, що знає про те, що багато людей слухають його телефонні дзвінки, включаючи "розвідників", які мають спеціальні дозволи.

Водночас раніше у неділю держсекретар США Майк Помпео заявив, що афішувати деталі діалогу не варто хоча б тому, що це – особиста розмова двох лідерів.

Що відомо про "український скандал" у США?У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.



Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".