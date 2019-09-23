Трамп готов обнародовать записи разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность обнародования стенограммы своей скандальной разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В своем комментарии журналистам 22 сентября глава Белого дома заявил, что примет решение, как обнародовать разговор, чтобы показать о чем шла речь, пишет The Hill.
Читайте также: Дают очень мало денег, я разочарован, – Трамп призвал ЕС больше помогать Украине
Проблема в том, что, когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы иностранные лидеры чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, зная, что каждое слово не будет публично обнародован,
– отметил Трамп.
Он добавил, что обсудит обнародования деталей телефонного разговора и сказал, что знает о том, что многие люди слушают его телефонные звонки, включая "разведчиков", которые имеют специальные разрешения.
Однако ранее в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что афишировать детали диалога не стоит хотя бы потому, что это – личная беседа двух лидеров.
Что известно об "украинском скандале" в США?В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за донесения американского разведчика, которое касалось разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.
Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".
Выбор редакции
-
У Зеленского выбрали тактику, которая заставляет Путина идти на переговоры, – эксперт22 сентября , 23:31
-
На Лесном массиве в Киеве – масштабный пожар, слышны взрывы: фото и видео22 сентября , 23:26
-
"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: жизненные драмы Елены Кравец и стрип от MARUV22 сентября , 23:24