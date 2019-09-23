Трамп готов обнародовать записи разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность обнародования стенограммы своей скандальной разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своем комментарии журналистам 22 сентября глава Белого дома заявил, что примет решение, как обнародовать разговор, чтобы показать о чем шла речь, пишет The Hill.

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Проблема в том, что, когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы иностранные лидеры чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, зная, что каждое слово не будет публично обнародован,

– отметил Трамп.

Он добавил, что обсудит обнародования деталей телефонного разговора и сказал, что знает о том, что многие люди слушают его телефонные звонки, включая "разведчиков", которые имеют специальные разрешения.

Однако ранее в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что афишировать детали диалога не стоит хотя бы потому, что это – личная беседа двух лидеров.

Что известно об "украинском скандале" в США?В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за донесения американского разведчика, которое касалось разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.



Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".