Український скандал у Вашингтоні: Помпео заговорив про оборонну підтримку для України

Держсекретар США Майк Помпео усіляко намагається загладити скандал, що виник навколо телефонної розмови президента Трампа, ймовірно, з українським гарантом Зеленським. У численних інтерв’ю він захищає розмову лідерів обидвох держав і тепер взявся запевняти: переговори про надання оборонної підтримки Україні з боку американської сторони завжди відповідали законності.

Помпео, водночас, підтвердив, що цього тижня в Нью-Йорку планується проведення зустрічі Трампа і Зеленського. Про такі слова держсекретаря США повідомив "Голос Америки".

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"Ми хочемо мати гарні відносини з народом України. Ми хочемо, щоб вони були вільні та незалежні. Я бачив, як президент спілкується з керівництвом України. Я слухав переговори і пам'ятаю, як минула адміністрація відмовлялась надати оборонну зброю Україні. Президент (Трамп – 24 канал) прийняв рішення про надання і не одного разу, і не двічі, а вже тричі, щоб народ України міг опиратись захопленню південного сходу України", – розповів він.

Він також додав, що переговори стосовно надання оборонної підтримки Україні завжди були "на 100% відповідні, на 100% законні і на 100% забезпечували захист американських платників податків у доцільному використанні їх коштів".

Як ви пам'ятаєте, саме минула адміністрація дозволила Володимиру Путіну забрати п'яту частину України. Ми плануємо говорити про це на зустрічі з Зеленським цього тижня,

– додав Майк Помпео.

Що відомо про "український скандал" у США?У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.



Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".