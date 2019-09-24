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      Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Трампом

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      Зеленский ожидает продуктивную встречу с Трампом
      Зеленский ожидает продуктивную встречу с Трампом / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский уже завтра, 25 сентября, встретится с лидером США Дональдом Трампом. Гарант ожидает, что первая их встреча будет продуктивной.

      Встреча украинского и американского президентов состоится в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН.

      Важно: Это будет большой, часовой разговор, – Пристайко о встрече Зеленского и Трампа в США

      Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча,
      – сказал Зеленский представителям украинской общины в США.

      Глава государства отметил, что Украине нужна поддержка Вашингтона.

      К слову, накануне Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с Зеленским борьбу с коррупцией, ведь важно, чтобы Украина стала честным государством.

      На первой встрече Трамп и Зеленский не просто пожмут руки и обменяются несколькими фразами, а обсудят важные для обеих сторон вопросы: безопасность, войну на Донбассе и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

      Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала: детали
      Встреча президентов Украины и США состоится на фоне громкого скандала, возникшего в Вашингтоне и связанным с Киевом. Он касается телефонного разговора Трампа и, вероятно, Зеленского, который состоялся 25 июля.

      Окружение американского лидера обвинило его в давлении на собеседника и в попытках привлечь последнего к совершению влияния на выборах президента США 2020. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Впоследствии Байден потребовал, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Зеленский в США Зарубежные визиты Зеленского Дональд Трамп Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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