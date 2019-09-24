Шведська екоактивістка Грета Тунберг у гнівній промові в ООН звинуватила світових лідерів

16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Під час свого виступу вона звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління через недостатню боротьбу проти зміни клімату.

Виступ школярки перед світовими лідерами опублікували в ООН.

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Це все неправильно. Я не повинна бути тут. Я повинна повернутися в школу по той бік океану, з іншого боку ви приходите до нас, молодих людей, за надією. Як ви смієте! Ви вкрали мої мрії і моє дитинство своїми порожніми обіцянками,

– заявила Грета Тунберг.

На думку активістки, планета потерпає від руйнувань екосистем та перебуває на порозі масового вимирання.

Все, про що ви можете говорити – це гроші та казки про безкінечний економічний розвиток, – наголосила вона.

Активістка заявила, що нове покоління спостерігає за діями влади і починає усвідомлювати її зраду.