02:01
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 23 вересня
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, 23 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Шведська екоактивістка Грета Тунберг у гнівній промові в ООН звинуватила світових лідерів

      13
      Грета Тунберг
      Грета Тунберг / Скріншот

      16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Під час свого виступу вона звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління через недостатню боротьбу проти зміни клімату.

      Виступ школярки перед світовими лідерами опублікували в ООН.

      Читайте також: Володимир Зеленський прибув до США для участі у Генасамблеї ООН

      Це все неправильно. Я не повинна бути тут. Я повинна повернутися в школу по той бік океану, з іншого боку ви приходите до нас, молодих людей, за надією. Як ви смієте! Ви вкрали мої мрії і моє дитинство своїми порожніми обіцянками,
      – заявила Грета Тунберг.

      На думку активістки, планета потерпає від руйнувань екосистем та перебуває на порозі масового вимирання.

      Все, про що ви можете говорити – це гроші та казки про безкінечний економічний розвиток, – наголосила вона.

      Активістка заявила, що нове покоління спостерігає за діями влади і починає усвідомлювати її зраду.

       

      blog_ava
      Трамп розповів, що очікує від України і Зеленського
      23 вересня
      4151
      Теги: Генасамблея ООН клімат Екологія Швеція Новини США Нью-Йорк
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 вересня: скандал з ексдружиною Князєва, нова жахлива ДТП, флешмоб Зеленського
      23 вересня , 22:15 Головні новини 23 вересня: скандал з ексдружиною Князєва, нова жахлива ДТП, флешмоб Зеленського
      1863
      Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      23 вересня , 22:00 Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 833
      Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      23 вересня , 21:01 Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      Світлана Попова 4120
      Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      23 вересня , 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      Олександр Бевза 1018
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      23 вересня , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 2483
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук