02:46
24 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни
      Вєсті Кремля
      22:01, 23 сентября
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, 23 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Шведская екоактивистка Грета Тунберг в гневной речи в ООН обвинила мировых лидеров

      27 Читати новину українською
      Грета Тунберг
      Грета Тунберг / Скриншот

      16-летняя екоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила с гневной речью на саммите ООН по климату. Во время своего выступления она обвинила мировых лидеров в измене нового поколения из-за недостаточной борьбу против изменения климата.

      Выступление школьницы перед мировыми лидерами опубликовали в ООН.

      Читайте также: Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

      Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу по ту сторону океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями,
      – заявила Грета Тунберг.

      По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.

      Все, о чем вы можете говорить – это деньги и сказки о бесконечный экономическое развитие,
      – подчеркнула она.

      Активистка заявила, что новое поколение наблюдает за действиями власти и начинает осознавать ее измену.

       

      blog_ava
      Трамп рассказал, что ожидает от Украины и Зеленского
      23 сентября
      748
      Теги: Нью-Йорк Новости США Швеция Экология климат Генассамблея ООН
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 сентября: скандал с экс-женой Князева, новое ужасное ДТП, флешмоб Зеленского
      23 сентября , 22:41 Главные новости 23 сентября: скандал с экс-женой Князева, новое ужасное ДТП, флешмоб Зеленского
      310
      Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      23 сентября , 22:00 Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 855
      Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      23 сентября , 21:10 Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      Світлана Попова 672
      Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      23 сентября , 19:00 Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      Олександр Бевза 124
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      23 сентября , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 2501
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук