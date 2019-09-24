Шведская екоактивистка Грета Тунберг в гневной речи в ООН обвинила мировых лидеров

16-летняя екоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила с гневной речью на саммите ООН по климату. Во время своего выступления она обвинила мировых лидеров в измене нового поколения из-за недостаточной борьбу против изменения климата.

Выступление школьницы перед мировыми лидерами опубликовали в ООН.

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Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу по ту сторону океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями,

– заявила Грета Тунберг.

По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.

Все, о чем вы можете говорить – это деньги и сказки о бесконечный экономическое развитие,

– подчеркнула она.

Активистка заявила, что новое поколение наблюдает за действиями власти и начинает осознавать ее измену.