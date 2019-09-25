Зеленский встретился с Трампом: ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Разговор происходил не за закрытыми дверями и перед журналистами.

Во время встречи Трампа и Зеленского президенты США и Украины говорили о войне, взаимоотношениях США и Украины.

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Оба лидера поблагодарили друг друга за встречу и выразили уверенность в активном развитии сотрудничества стран. Зеленский пригласил Трампа посетить Украину.

Зеленский в очередной раз также отметил, что его приоритет – прекратить войну на Донбассе. И поблагодарил США за поддержку в этом процессе.

Мы понимаем, что только вместе с ЕС и США, с их помощью, можем остановить войну на Донбассе,

– сказал Зеленский.

И подчеркнул, что Украине нужна "не просто помощь, а поддержка".

Трамп в ответ заявил, что Украина достигла определенного прогресса в отношениях с Россией за короткий промежуток времени.

Почему встреча Трампа и Зеленского проходила на фоне скандала?Разговор президентов Украины и США состоялся на фоне громкого скандала, возникшего в Вашингтоне и связанного с Киевом.



Говорится о телефонном разговоре Трампа и Зеленского 25 июля. СМИ и демократы США обвинили Трампа в давлении на Зеленского и попытках привлечь последнего к осуществлению влияния на выборы президента США в 2020 году. Трамп якобы просил Зеленского пересмотреть уголовное дело в отношении сына главного конкурента на пост президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Белый дом 25 сентября обнародовал стенограмму разговора с Зеленским. Ранее в этот же день Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей) объявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. После обнародования стенограммы она заявила, что в тексте не увидела оснований для того, чтобы эту процедуру отменить.