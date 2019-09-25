Стенограмма беседы Зеленского с Трампом: были ли основания для международного скандала

Американские СМИ подняли скандал вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Опубликованная 25 сентября стенограмма разговора не дала подтверждения, что для скандала были основания, однако и не опровергла останочно претензии к Трампу.

Полный текст стенограммы разговора Зеленского и Трампа показал, что президент США прямо не призывал Зеленского (причем аж восемь раз, как об этом писали СМИ) работать с адвокатом Руди Джулиани по расследованию против Хантера Байдена (сына Джо Байдена – оппонента Трампа в президентской гонке).

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Однако Дональд Трамп поднимал этот вопрос – хоть и не связывал его с выделением помощи Украине.

Почему возник скандал вокруг разговора Зеленского и Трампа?

Ряд американских СМИ активно писали о том, что Трамп 25 июля в телефонном разговоре с Зеленским убеждал украинского президента в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. Демократы, реагируя на это, выразили опасения, что Трамп пытался связать военную помощь Украине (которую ранее заблокировал якобы из-за пассивности в этом вопросе Европы) с расследованием дела Байдена.

Трамп уверял, что эта информация "из вторых или третьих рук" и не соответствует действительности. Однако Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, объявила в среду, 25 сентября, о начале формальной процедуры импичмента президенту Дональду Трампу.

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О чем на самом деле говорили Трамп и Зеленский?

Во время разговора с Зеленским Трамп попросил об услуге (здесь и далее – выдержки из стенограммы разговора).

Я хочу, чтобы вы сделали для нас одолжение. Хочу, чтобы вы узнали, что происходит с этой ситуацией вокруг Украины. Я бы хотел, чтобы вы или кто-то из ваших людей поговорили с генеральным прокурором США и все-таки добрались до сути,

– сказал Трамп.

В ответ на это Зеленский сказал, что Украина открыта для сотрудничества с США.

Я просто хотел еще раз заверить вас – вокруг вас только друзья. И мы с вами – друзья. Что касается этого расследования – я гарантирую как Президент Украины, что следствие будет происходить открыто и откровенно,

– отметил Зеленский.

Далее Трамп намекнул, что в этом деле Зеленскому следовало бы подробнее пообщаться с Джулиани.

Мистер Джулиани – уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, большим мэром. И я хотел бы, чтобы он связался с вами. Я попрошу его позвонить вам. Руди очень хорошо знает, что происходит. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы замечательно,

– рассказал Трамп.

А потом президент США вспомнил непосредственно о Байдене, и в стенограмме – это единственное такое место.

О сыне Байдена многие говорят, что Байден остановил следствие. Многие люди хотят узнать об этом все. Поэтому все, что вы можете сделать с Генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден хвастался, что прекратил следствие – если можете взглянуть на это...

– обратился Трамп к Зеленскому.

Зеленский ответил, что знаком с ситуацией. И теперь, когда генпрокурором будет его человек, в Украине смогут выяснить все о деле Байдена и добиться правосудия.

Следующим генеральным прокурором будет 100% мой человек. Он посмотрит на ситуацию, в том числе и на компанию, в которой вспоминают о вас. Что касается расследования – мы позаботимся о честности и будем работать над следствием. Мы должны убедиться, что вершим правосудие в нашей стране,

– подытожил Владимир Зеленский.

Как отреагировали в Сенате США?

Представители Демократической партии не удовлетворены содержанием стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет Интерфакс-Украина. Они пришли к выводу, что эта стенограмма только подтверждает необходимость импичмента.

Публикация записи разговора Белым домом подтверждает, что поведение президента было таким, что подрывает ценность наших выборов, престиж должности (президента США – 24 канал) и нашу национальную безопасность,

– заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В то же время председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф назвал то, как Трамп разговаривал с Зеленским, грубым нарушением со стороны президента США: "Это классический шантаж мафиозного типа в отношении лидера иностранного государства".



Хантер и Джо Байден / Фото BBC

Что известно о скандале вокруг Байдена?

Будучи вице-президентом (2009 – 2016) Джо Байден поддерживал антикоррупционную политику в Украине в 2016 году. Эта политика, в частности, включала призыв к отставке тогда генпрокурора Виктора Шокина. Байден якобы поставил ультиматум: Украина не получит миллиард долларов гарантий по кредитам, если не справится с коррупцией и не уволит главу ГПУ.



В то же время его сын Хантер Байден был в совете директоров Burisma Group – крупнейшей частной газодобывающей компании Украины. Компания эта принадлежит Николаю Злочевскому, которого подозревают в отмывании денег. Расследованием по Burisma занимался генпрокурор Шокин, но вот Шокина заменил Луценко – и его, к слову, очень хвалит в стенограмме разговора Трамп.



Именно поэтому в США и Украины возник политический скандал на фоне борьбы между Джо Байденом, вероятным кандидатом в президенты от демократов, и пока действующим хозяином Белого дома Дональдом Трампом.