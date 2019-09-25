Стенограма розмови Зеленського з Трапом: чи були підстави для міжнародного скандалу

Американські ЗМІ розбурхали скандал навколо липневої телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа й Володимира Зеленського. Опублікована 25 вересня стенограма розмови не дала підтвердження, що для сканадлу були підстави, однак і не спростувала останочно претензії до Трампа.

Повний текст стенограми розмови Зеленського і Трампа засвідчив, що президент США прямо не закликав Зеленського (причому аж вісім разів, як про це писали ЗМІ) працювати з адвокатом Руді Джуліані щодо розслідування проти Гантера Байдена (сина Джо Байдена – опонента Трампа у президентських перегонах).

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Однак Дональд Трамп підіймав це питання – хоч і не пов'язував його з виділенням допомоги Україні.

Чому виник скандал навколо розмови Зеленського й Трампа?

Низка американських ЗМІ активно писали про те, що Трамп 25 липня у розмові телефоном із Зеленським переконував українського президента в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена. Демократи, реагуючи на це, висловили побоювання, що Трамп намагався пов'язати військову допомогу Україні (яку раніше заблокував начебто через пасивність у цьому питанні Європи) з розслідуванням справи Байдена.

Трамп запевняв, що це інформація "з других чи третіх рук" і не відповідає дійсності. Однак Ненсі Пелосі, спікер Палати представників, оголосила в середу, 25 вересня, про початок формальної процедури імпічменту президенту Дональдові Трампу.

Детальніше: Імпічмент Трампу – що загрожує президенту США і наслідки для України

Про що насправді говорили Трамп та Зеленський?

Під час розмови із Зеленським Трамп попросив про послугу (тут і далі – витяги зі стенограми розмови).

Я хочу, щоб ви зробили для нас послугу. Хочу, щоб ви дізналися, що відбувається з цією ситуацією навколо України. Я б хотів, щоб ви або хтось із ваших людей поговорили з генеральним прокурором США, і таки добрались до суті,

– сказав Трамп.

У відповідь на це Зеленський сказав, що Україна відкрита для співпраці з США.

Я просто хотів ще раз запевнити вас – навколо вас лише друзі. І ми з вами – друзі. Щодо цього розслідування – я гарантую як Президент України, що слідство відбуватиметься відкрито і відверто,

– зазначив Зеленський.

Далі Трамп натякнув, що у цій справ Зеленському варто було б детальніше поспілкуватися з Джуліані.

Містер Джуліані – шановна людина. Він був мером Нью-Йорка, великим мером. І я хотів би, щоб він зв'язався з вами. Я попрошу його зателефонувати вам. Руді дуже добре знає, що відбувається. Якби ви могли поговорити з ним, це було б чудово,

– розповів Трамп.

А потім президент США згадав безпосередньо про Байдена, і в стенограмі – це єдине таке місце.

Про сина Байдена багато говорять, що Байден зупинив слідство. Багато людей хочуть дізнатися про це все. Тож все, що ви можете зробити з Генеральним прокурором, було б чудово. Байден хвалився, що припинив слідство – якщо можете глянути на це...

– звернувся Трамп до Зеленського.

Зеленський відповів, що ознайомлений із ситуацією. І тепер, коли генпрокурором буде його людина, в Україні зможуть з'ясувати усе про справу Байдена та дійти правосуддя.

Наступним генеральним прокурором буде 100% моя людина. Він подивиться на ситуацію, зокрема і на компанію, у якій згадують про вас. Щодо розслідування – ми подбаємо про чесність і будемо працювати над слідством. Ми повинні переконатися, що чинимо правосуддя в нашій країні,

– підсумував Володимир Зеленський.



Гантер та Джо Байдени / Фото BBC

Що відомо про скандал навколо Байденів? Перебуваючи на посаді віцепрезидента (2009 – 2016) Джо Байден підтримував антикорупційну політику в Україні у 2016 році. Ця політика, зокрема, включала заклик до відставки тоді генпрокурора Віктора Шокіна. Байден нібито поставив ультиматум: Україна не отримає мільярд доларів гарантій за кредитами, якщо не впорається з корупцією та не звільнить очільника ГПУ.



Водночас його син Гантер Байден був у раді директорів Burisma Group – найбільшої приватної газодобувної компанії України. Компанія ця належить Миколі Злочевському, якого підозрюють у відмиванні грошей. Розслідуванням щодо Burisma займався генпрокурор Шокін, та от Шокіна замінив Луценко – і його, до слова, дуже хвалить у стенограмі розмови Трамп.



Саме тому у США та Україні виник політичний скандал на тлі боротьби між Джо Байденом, ймовірним кандидатом у президенти від демократів, і наразі чинним господарем Білого дому Дональдом Трампом.