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      Стенограма розмови Зеленського з Трапом: чи були підстави для міжнародного скандалу

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      Стенограма розмови президентів пояснила лише деякі нюанси, але не все
      Стенограма розмови президентів пояснила лише деякі нюанси, але не все / Колаж 24 каналу

      Американські ЗМІ розбурхали скандал навколо липневої телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа й Володимира Зеленського. Опублікована 25 вересня стенограма розмови не дала підтвердження, що для сканадлу були підстави, однак і не спростувала останочно претензії до Трампа.

      Повний текст стенограми розмови Зеленського і Трампа засвідчив, що президент США прямо не закликав Зеленського (причому аж вісім разів, як про це писали ЗМІ) працювати з адвокатом Руді Джуліані щодо розслідування проти Гантера Байдена (сина Джо Байдена – опонента Трампа у президентських перегонах).

      До теми: Україна та США в епіцентрі нового скандалу через розмову Трампа із Зеленським – що про це відомо

      Однак Дональд Трамп підіймав це питання – хоч і не пов'язував його з виділенням допомоги Україні.

      Чому виник скандал навколо розмови Зеленського й Трампа?

      Низка американських ЗМІ активно писали про те, що Трамп 25 липня у розмові телефоном із Зеленським переконував українського президента в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена. Демократи, реагуючи на це, висловили побоювання, що Трамп намагався пов'язати військову допомогу Україні (яку раніше заблокував начебто через пасивність у цьому питанні Європи) з розслідуванням справи Байдена.

      Трамп запевняв, що це інформація "з других чи третіх рук" і не відповідає дійсності. Однак Ненсі Пелосі, спікер Палати представників, оголосила в середу, 25 вересня, про початок формальної процедури імпічменту президенту Дональдові Трампу.

      Детальніше: Імпічмент Трампу – що загрожує президенту США і наслідки для України

      Про що насправді говорили Трамп та Зеленський?

      Під час розмови із Зеленським Трамп попросив про послугу (тут і далі – витяги зі стенограми розмови).

      Я хочу, щоб ви зробили для нас послугу. Хочу, щоб ви дізналися, що відбувається з цією ситуацією навколо України. Я б хотів, щоб ви або хтось із ваших людей поговорили з генеральним прокурором США, і таки добрались до суті,
      – сказав Трамп.

      У відповідь на це Зеленський сказав, що Україна відкрита для співпраці з США. 

      Я просто хотів ще раз запевнити вас – навколо вас лише друзі. І ми з вами – друзі. Щодо цього розслідування – я гарантую як Президент України, що слідство відбуватиметься відкрито і відверто,
      – зазначив Зеленський.

      Далі Трамп натякнув, що у цій справ Зеленському варто було б детальніше поспілкуватися з Джуліані.

      Містер Джуліані – шановна людина. Він був мером Нью-Йорка, великим мером. І я хотів би, щоб він зв'язався з вами. Я попрошу його зателефонувати вам. Руді дуже добре знає, що відбувається. Якби ви могли поговорити з ним, це було б чудово,
      – розповів Трамп.

      А потім президент США згадав безпосередньо про Байдена, і в стенограмі – це єдине таке місце.

       Про сина Байдена багато говорять, що Байден зупинив слідство. Багато людей хочуть дізнатися про це все. Тож все, що ви можете зробити з Генеральним прокурором, було б чудово. Байден хвалився, що припинив слідство – якщо можете глянути на це...
      – звернувся Трамп до Зеленського.

      Зеленський відповів, що ознайомлений із ситуацією. І тепер, коли генпрокурором буде його людина, в Україні зможуть з'ясувати усе про справу Байдена та дійти правосуддя.

      Наступним генеральним прокурором буде 100% моя людина. Він подивиться на ситуацію, зокрема і на компанію, у якій згадують про вас. Щодо розслідування – ми подбаємо про чесність і будемо працювати над слідством. Ми повинні переконатися, що чинимо правосуддя в нашій країні,
      – підсумував Володимир Зеленський.

      Байден
      Гантер та Джо Байдени  / Фото BBC

      Що відомо про скандал навколо Байденів? Перебуваючи на посаді віцепрезидента (2009 – 2016) Джо Байден підтримував антикорупційну політику в Україні у 2016 році. Ця політика, зокрема, включала заклик до відставки тоді генпрокурора Віктора Шокіна. Байден нібито поставив ультиматум: Україна не отримає мільярд доларів гарантій за кредитами, якщо не впорається з корупцією та не звільнить очільника ГПУ.

      Водночас його син Гантер Байден був у раді директорів Burisma Group – найбільшої приватної газодобувної компанії України. Компанія ця належить Миколі Злочевському, якого підозрюють у відмиванні грошей. Розслідуванням щодо Burisma займався генпрокурор Шокін, та от Шокіна замінив Луценко – і його, до слова, дуже хвалить у стенограмі розмови Трамп.

      Саме тому у США та Україні виник політичний скандал на тлі боротьби між Джо Байденом, ймовірним кандидатом у президенти від демократів, і наразі чинним господарем Білого дому Дональдом Трампом.

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      Теги: Корупція Новини політики Володимир Зеленський Дональд Трамп Імпічмент Новини України Новини США Скандал
      Джерело: 24 канал
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