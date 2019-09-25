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      Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины

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      Импичмент Трампа – что грозит Трампу, последствия для Украины
      Палата представителей США инициирует расследование против Трампа / 24 канал

      Конгресс США инициировал расследование действий президента Трампа, итогом которого может стать решение об импичменте. Причина – скандал из-за разговор Трампа и Зеленского, в котором глава Белого дома требовал начать расследование против Байдена – своего конкурента на выборах.

      Действительно ли Трампу грозит импичмент и как это повлияет на его шансы на выборах – в материале 24 канала.

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      Попытка номер два

      В 2017 году Трамп уже был на грани инициирования импичмента. Причиной стало расследование вмешательства российских хакеров в избирательный процесс в США, которое длилось два года. Спецпрокурор Роберт Мюллер представил отчет, где отмечалось, что выявлено много случаев контактов команды Трампа с россиянами во время президентской кампании 2016 года. В то же время расследование не выявило признаков сговора кампании Трампа с российским правительством, а также вмешательства в правосудие со стороны нынешнего президента США.

      Трамп Манафорт
      Из-за связи с Манафортом Трампу уже угрожал импичмент / Фото GettyImages

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      Вторую попытку повлек телефонный разговор Трампа и президента Зеленского 25 июля. По данным американского разведчика, Трамп потребовал от Зеленского возбудить уголовное производство в отношении демократа Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах – в рамках искоренения коррупции в Украине. Палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, которое может завершиться решением об импичменте. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Трампа в нарушении конституции и присяги.

      До импичмента не дойдет, но рейтинги Трампа и Байдена снизятся

      Специалисты подчеркивают: процедура импичмента президента США – длительная. Как отмечает юрист Александр Марусяк, суть импичмента заключается в том, чтобы устранить определенного чиновника с занимаемой должности или заставить его уйти в отставку. По словам юриста, импичмент против Трампа будет успешен тогда, когда Конгресс найдет неопровержимые и очевидные доказательства совершения им преступления, которые уже не смогут проигнорировать сенаторы. А пока, сколько ни было расследований в Конгрессе, таких доказательств не было предоставлено.

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      К тому же, по его мнению, несмотря на большинство республиканцев в Сенате, сомнительно, что они захотят войти в политическую историю США как те, кто впервые отстранили с должности президента из своей же партии.

      Политический эксперт Сергей Постоловский отмечает: до импичмента Трампу за его разговор с Зеленским не дойдет. Но скандал можно считать началом предвыборной президентской кампании в США.

      История с вроде бы требованием Трампа к Зеленскому возбудить уголовное производство в отношении демократа Джо Байдена будет влиять на имидж и рейтинги обоих претендентов на пост главы Белого дома. Это может привести к тому, что Трамп и Байден не выигрывают внутрипартийный праймериз, а соответственно – и выборы,
      – считает Сергей Постоловский.

      Байден
      Джо Байден также может потерять рейтинги из-за скандала вокруг Трампа / Фото Getty

      Политический аналитик Николай Белесков подчеркивает: у Байдена ситуация не слишком оптимистичная. Он остается самым популярным кандидатом от Демократической партии. Впрочем, представитель от демократов Элизабет Уоррен в Айове, где пройдет первый праймериз, опережает Байдена. Поэтому неизвестно, выйдет ли он победителем праймериз от Демократической партии.

      Ситуацию со скандалом вокруг разговора Трампа и Зеленского Байден использует в борьбе против нынешнего главы Белого дома. Хотя для американцев на выборах важнее и решающими будут вопросы внутриполитической повестки дня. За год украинская тематика может отойти на дальний план,
      - считает Николай Белесков.

      Аналитик добавляет: у Трампа пока явных конкурентов среди республиканцев нет. К тому же, избиратели Республиканской партии прощали Трампу и не такое. Хотя вполне вероятно, что американцы могут переоценить отношение к Трампу.

      Украина потеряет поддержку США, но станет источником проблем для Трампа

      Специалисты отмечают: в этой ситуации больше надо переживать за украинского президента Зеленского. Сергей Постоловский отмечает: глава Украины в очень непростой ситуации. Зеленскому надо абстрагироваться и занять нейтральную позицию в отношении республиканцев и демократов.

      Зеленський
      Зеленский в сложной ситуации из-за Трампа / Фото Getty

      Николай Белесков считает, что Трамп в связи со скандалом возненавидит Украину. Для него наше государство станет источником проблем. Хотя, по его мнению, Зеленскому, возможно, удастся установить личные хорошие отношения с Трампом.

      Главная задача Украины – избегать резких заявлений в отношении США и расследования Палаты представителей относительно Трампа. Чтобы не случилось так, что демократы начнут использовать Украину в борьбе с Трампом. Это тоже опасно. Трамп – не вся Республиканская партия. А Украине нельзя терять поддержку ни демократов, ни республиканцев,
      - убежден Николай Белесков.

      Импичмент Трампу вряд ли объявят. До выборов в США остался год, и за этот период такую процедуру сложно довести до конца. Кроме того, полного завершения процедуры импичмента в отношении президента США не было. Важно Украине удержать свой статус стратегического партнера США на европейском континенте.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Статьи Импичмент Выборы в США
      Источник: 24 канал
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