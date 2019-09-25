Зеленський у США зустрівся з Трампом: головні теми розмови

Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатах, куди полетів для участі у 74-ій сесії Генасамблеї ООН. Там український президент зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом.

Під час своєї зустрічі лідери, зокрема, обговорювали питання міжнародних відносин США та України, реформи в Україні, війну на Донбасі, а також і про скандальну телефонну розмову 25 липня. Більшість запитань ЗМІ стосувалися саме її та можливої спроби Трампа тиснути на Зеленського.

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Під час зустрічі Трампа та Зеленського обидва лідери подякували один одному за зустріч та висловили впевненість в активному розвитку співпраці країн. Володимир Зеленський вкотре наголосив, що його пріоритет – припинити війну на Донбасі. І подякував США за підтримку в цьому процесі.