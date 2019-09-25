Зеленський у США зустрівся з Трампом: головні теми розмови
Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатах, куди полетів для участі у 74-ій сесії Генасамблеї ООН. Там український президент зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом.
Під час своєї зустрічі лідери, зокрема, обговорювали питання міжнародних відносин США та України, реформи в Україні, війну на Донбасі, а також і про скандальну телефонну розмову 25 липня. Більшість запитань ЗМІ стосувалися саме її та можливої спроби Трампа тиснути на Зеленського.
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Про війну на Донбасі
Під час зустрічі Трампа та Зеленського обидва лідери подякували один одному за зустріч та висловили впевненість в активному розвитку співпраці країн. Володимир Зеленський вкотре наголосив, що його пріоритет – припинити війну на Донбасі. І подякував США за підтримку в цьому процесі.
Ми розуміємо, що тільки разом із ЄС та США, з їхньою допомогою, можемо зупинити війну на Донбасі,
– сказав Зеленський.
І наголосив, що Україні потрібна не просто "допомога, а підтримка". Трамп у відповідь відзначив, що Україна досягла певного прогресу у взаєминах з Росією за короткий проміжок часу.
Про візит Трампа до України
Український президент зазначив, що Трамп ніколи не бував в Україні. Відтак Зеленський запросив свого колегу відвідати країну з офіційним візитом. Попередник Трампа Обама також не знайшов часу для візиту до України.
"Пообіцяйте мені, що ви завітаєте до нашої хороброї країни", – сказав Зеленський. Трамп у відповідь таки пообіцяв відвідати Україну та наголосив, що знає чимало прекрасних людей, які походять звідти.
Чимало років тому мені належав конкурс "Міс Всесвіт". Я продав його перед тим, як став президентом. У нас була переможиця з України. Ми познайомилися з цією країною. Вважаю, що у неї є надзвичайний потенціал,
– сказав Трамп.
Тоді Володимир Зеленський пожартував, що і сам добре знає все це про Україну, позаяк і сам походить з цієї країни.
Про корупцію в Україні
"Ми готові працювати і готові показати результати своєї роботи. Ми готові до іноземних інвестицій", – сказав Зеленський. Він розповів Трампу та журналістам, що в Україні новообраний парламент вже проголосував 74 закони, які сприятимуть реформам.
Покінчіть з корупцією в Україні. Це буде вашим персональним досягненням і великим досягненням для України,
– відповів Трамп.
Згодом Трамп додав, що Зеленський прагне припинити корупцію в Україні, і люди обирали його президентом у тому числі саме для того. Ще ж і надто – "якщо Зеленський зможе подолати корупцію в Україні, то зробить послугу всьому світові".
Про скандал із Байденом
Зустріч Трампа та Зеленського відбувалася на тлі скандалу, який виник через телефонну розмову президентів 25 липня. ЗМІ та демократи США звинуватили Трампа у тиску на Зеленського: начебто Трамп просив Зеленського переглянути кримінальну справу щодо сина головного конкурента на пост президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
Зеленський на зустрічі з Трампом заявив, що Україна – незалежна країна, і він особисто не давав жодних обіцянок Трампу, що ГПУ буде розслідувати якісь певні справи. Український президент пояснив, що не хоче брати участі у внутрішніх питаннях США.
Я нікому нічого не винен. Ми готові розслідувати. Новий Генпрокурор Рябошапка повинен розглядати будь-які справи. Які тут можуть бути обіцянки? Однак у нас є безліч власних і важливіших справ, які треба розслідувати,
– сказав Зеленський.
"Я вважаю, що ніхто мене не підштовхував, тиску не було", – підсумував він. Трамп у відповідь підтвердив: жодного тиску на Зеленського він не чинив.
Важливою подією, що передувала зустрічі Трампа та Зеленського, стало оприлюднення Білим домом стенограми липневої розмови президентів. Адже Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників, вже оголосила про початок формальної процедури імпічменту Трампа. І після оприлюднення стенограми, до слова, вона заявила, що у тексті не побачила підстав для того, аби цю процедуру скасувати.