Трамп – Зеленському: Покінчіть із корупцією в Україні

Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом 25 вересня. Говорили про важливі теми міжнародної політики, але також і про ситуацію в Україні.

Зеленський розповів Трампу та журналістам, що в Україні новообраний парламент вже проголосував 74 закони, які сприятимуть реформам. Зокрема, щодо приватизації, реформи ринку землі, перезавантаження Генеральної прокуратури, запуск роботи Антикорупційного суду тощо.

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"Ми готові працювати і готові показати результати своєї роботи. Якщо будь-хто, наприклад – ви (мовиться про Трампа – 24 канал), захочете співпрацювати з нами в бізнесові сфері – ми будемо готові. Ми готові до іноземних інвестицій", – сказав Зеленський під час розмови із Трампом.

Покінчіть з корупцією в Україні. Це буде вашим персональним досягненням і великим досягненням для України,

– відповів Трамп.

Згодом Трамп додав, що Зеленський прагне припинити корупцію в Україні, і люди обирали його президентом у тому числі саме для того. Ще ж і надто – "якщо Зеленський зможе подолати корупцію в Україні, то зробить послугу всьому світові".

Зауважимо, що зустріч Трампа та Зеленського відбувалася на тлі скандалу, який виник через телефонну розмову президентів 25 липня. ЗМІ та демократи США звинуватили Трампа у тиску на Зеленського: начебто Трамп просив Зеленського переглянути кримінальну справу щодо сина головного конкурента на пост президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

Важливою подією, що передувала зустрічі Трампа та Зеленського, стало оприлюднення Білим домом стенограми липневої розмови президентів. Адже Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників, вже оголосила про початок формальної процедури імпічменту Трампа. І після оприлюднення стенограми, до слова, вона заявила, що у тексті не побачила підстав для того, аби цю процедуру скасувати.

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