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      Трамп – Зеленскому: Покончите с коррупцией в Украине

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      Трамп встретился с Зеленским 25 сентября
      Трамп встретился с Зеленским 25 сентября / speakerpolitics.co.uk

      Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом 25 сентября. Говорили о важных темах международной политики, но также и о ситуации в Украине.

      Зеленский рассказал Трампу и журналистам, что в Украине новоизбранный парламент уже проголосовал за 74 закона, которые будут способствовать реформам. В частности, по приватизации, реформе рынка земли, перезагрузке Генеральной прокуратуры, запуску работы Антикоррупционного суда и тому подобное.

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      "Мы готовы работать и готовы показать результаты своей работы. Если кто-либо, например, вы (говорится о Трампе – 24 канал), захотите сотрудничать с нами в бизнес-сфере – мы будем готовы. Мы готовы к иностранным инвестициям", – сказал Зеленский во время разговора с Трампом.

      Покончите с коррупцией в Украине. Это будет вашим личным достижением и большим достижением для Украины,
      – ответил Трамп.

      Впоследствии Трамп добавил, что Зеленский стремится прекратить коррупцию в Украине, и люди выбирали его президентом в том числе именно для того. Также добавил: "Если Зеленский сможет преодолеть коррупцию в Украине, то окажет услугу всему миру".

      Заметим, что встреча Трампа и Зеленского происходила на фоне скандала, который возник из-за телефонного разговора президентов 25 июля. СМИ и демократы США обвинили Трампа в давлении на Зеленского: якобы Трамп просил Зеленского пересмотреть уголовное дело в отношении сына главного конкурента на пост президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Важным событием, предшествовавшим встрече Трампа и Зеленского, стало обнародование Белым домом стенограммы июльского разговора президентов. Ведь Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, уже объявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. И после обнародования стенограммы, к слову, она заявила, что в тексте не увидела оснований для того, чтобы эту процедуру отменить.

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      Теги: Зеленский в США Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Новости Украины Новости политики Коррупция
      Источник: 24 канал
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