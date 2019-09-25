Трамп пообіцяв Зеленському відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. На самому початку розмови український президент зазначив, що Трамп ніколи не бував в Україні. Відтак Зеленський запросив свого колегу відвідати країну з офіційним візитом.

Попередник Дональда Трампа Барак Обама також не знайшов часу для того, щоб здійснити візит до України, підкреслив український гарант.

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"Тож пообіцяйте мені, що ви завітаєте до нашої хороброї країни", – заявив Володимир Зеленський.

У відповідь Дональд Трамп пообіцяв відвідати Україну та підкреслив, що знає чимало прекрасних людей, які походять звідти.

Чимало років тому мені належав конкурс "Міс Всесвіт". Я продав його перед тим, як став президентом. У нас була переможиця з України. Ми познайомилися з цією країною. Вважаю, що у неї є надзвичайний потенціал,

– сказав Трамп.

Зі свого боку Володимир Зеленський пожартував, що і сам добре знає все це про Україну, позаяк і сам походить з цієї країни.

Чому зустріч Трампа та Зеленського минала на тлі скандалу?Розмова президентів України та США відбулася на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та пов'язаний з Києвом.



Мовиться про телефонну розмову Трампа та Зеленського 25 липня. ЗМІ та демократи США звинуватили Трампа у тиску на Зеленського та спробах залучити останнього до здійснення впливу на вибори президента США у 2020 році. Трамп начебто просив Зеленського переглянути кримінальну справу щодо сина головного конкурента на пост президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Білий дім 25 вересня оприлюднив стенограму розмови з Зеленським. Раніше цього ж дня Ненсі Пелосі (спікерка Палати представників) оголосила про початок формальної процедури імпічменту Трампа. Після оприлюднення стенограми вона заявила, що у тексті не побачила підстав для того, щоб цю процедуру скасувати.