22:23
25 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
      Вєсті Кремля
      21:12, сьогодні
      Вєсті.UA: Зеленський підставив Трампа? Буйні "слуги народу"
      Вєсті.UA
      20:52, сьогодні
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      Трамп пообіцяв Зеленському відвідати Україну

      352 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом
      Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом / скріншот

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. На самому початку розмови український президент зазначив, що Трамп ніколи не бував в Україні. Відтак Зеленський запросив свого колегу відвідати країну з офіційним візитом.

      Попередник Дональда Трампа Барак Обама також не знайшов часу для того, щоб здійснити візит до України, підкреслив український гарант.

      Важливо: Зеленський зустрівся з Трампом: ЄС та США можуть допомогти зупинити війну на Донбасі

      "Тож пообіцяйте мені, що ви завітаєте до нашої хороброї країни", – заявив Володимир Зеленський.

      У відповідь Дональд Трамп пообіцяв відвідати Україну та підкреслив, що знає чимало прекрасних людей, які походять звідти.

      Чимало років тому мені належав конкурс "Міс Всесвіт". Я продав його перед тим, як став президентом. У нас була переможиця з України. Ми познайомилися з цією країною. Вважаю, що у неї є надзвичайний потенціал,
      – сказав Трамп.

      Зі свого боку Володимир Зеленський пожартував, що і сам добре знає все це про Україну, позаяк і сам походить з цієї країни.

      Чому зустріч Трампа та Зеленського минала на тлі скандалу?Розмова президентів України та США відбулася на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та пов'язаний з Києвом.

      Мовиться про телефонну розмову Трампа та Зеленського 25 липня. ЗМІ та демократи США звинуватили Трампа у тиску на Зеленського та спробах залучити останнього до здійснення впливу на вибори президента США у 2020 році. Трамп начебто просив Зеленського переглянути кримінальну справу щодо сина головного конкурента на пост президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Білий дім 25 вересня оприлюднив стенограму розмови з Зеленським. Раніше цього ж дня Ненсі Пелосі (спікерка Палати представників) оголосила про початок формальної процедури імпічменту Трампа. Після оприлюднення стенограми вона заявила, що у тексті не побачила підстав для того, щоб цю процедуру скасувати.

      blog_ava
      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською
      сьогодні
      24664
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Зеленський у США Новини США Дональд Трамп Закордонні візити Зеленського
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською
      сьогодні , 18:01 Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською
      24547
      Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези промови
      сьогодні , 16:20 Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези промови
      3095
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      23 вересня , 07:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      На прием к врачу за месяц, заоблачные налоги и в Украину за паспортами : новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 На прием к врачу за месяц, заоблачные налоги и в Украину за паспортами : новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 181
      Скандал у МОЗ: чи загрожує Скалецька реформам Супрун та її команді
      сьогодні , 21:01 Скандал у МОЗ: чи загрожує Скалецька реформам Супрун та її команді
      Євгенія Мазур 1033
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук