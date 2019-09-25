Трамп пообещал Зеленскому посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом. В самом начале разговора украинский президент отметил, что Трамп никогда не бывал в Украине. Поэтому Зеленский пригласил своего коллегу посетить страну с официальным визитом.

Предшественник Дональда Трампа Барак Обама не нашел времени для того, чтобы осуществить визит в Украину, подчеркнул украинский гарант.

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"Поэтому пообещайте мне, что вы посетите нашу храбрую страну", – заявил Владимир Зеленский.

В ответ Дональд Трамп пообещал посетить Украину и подчеркнул, что знает немало прекрасных людей, которые родом оттуда.

Много лет назад мне принадлежал конкурс "Мисс Вселенная". Я продал его перед тем, как стал президентом. У нас была победительница из Украины. Мы познакомились с этой страной. Считаю, что у нее есть чрезвычайный потенциал,

– сказал Трамп.

Со своей стороны Владимир Зеленский пошутил, что и сам хорошо знает все это об Украине, так как и сам родом из этой страны.

Почему встреча Трампа и Зеленского проходила на фоне скандала?Разговор президентов Украины и США состоялся на фоне громкого скандала, возникшего в Вашингтоне и связанного с Киевом.



​Говорится о телефонном разговоре Трампа и Зеленского 25 июля. СМИ и демократы США обвинили Трампа в давлении на Зеленского и попытках привлечь последнего к осуществлению влияния на выборы президента США в 2020 году. Трамп якобы просил Зеленского пересмотреть уголовное дело в отношении сына главного конкурента на пост президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Белый дом 25 сентября обнародовал стенограмму разговора с Зеленским. Ранее в этот же день Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей) объявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. После обнародования стенограммы она заявила, что в тексте не увидела оснований для того, чтобы эту процедуру отменить.