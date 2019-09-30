В історії зі скандалом навколо Трампа і Байдена буде несподіваний фінал, – експерт

Розмова Трампа і Зеленського про розслідування щодо Джо Байдена на Україну не надто вплине. Але Зеленський цю ситуацію може повернути на користь нашій країні.

Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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Президент Зеленський зробив потужний хід, заявивши, що не давав дозволу на публікацію телефонної розмови з Трампом. Це серйозний і правильний крок. Тепер Трамп і його політичні противники постараються показати світовій спільноті, що у США стійка проукраїнська позиція. Наприклад, план подальших санкцій проти Росії триває,

– підкреслює Віктор Небоженко.

Політолог зауважує: Трамп сподівається, що ексгенпрокурори Луценко і Шокін, а також п’ятий президент Порошенко дадуть серйозні докази в Конгресі на користь глави Білого дому. Водночас, на його переконання, ні Шокін, ні Порошенко, ні Луценко не збережуть свою вагу в українській політиці.

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Крім того, додає Небоженко, є більш брудний варіант розвитку подій у США. У відповідь на компромат на сина Байдена – Гантера – з'явиться компромат на зятя Трампа – Джареда Кушнера, дуже близького до американського президента.

У США боротьба між Трампом і Байденом може закінчитися українським варіантом. Зіткнуться два американських політичних важковаговики, образять один одного, будуть у бруді та корупції. А на сцену президентських виборів США вийде хтось третій. Молодий, симпатичний, підозріло схожий на Макрона або Зеленського,

– зазначив Віктор Небоженко.

Експерт також додав: немає нічого страшного, що Трамп і Зеленський говорили про те, що Макрон і Меркель не сильно допомагають Україні. Це об’єктивна правда.

Що відомо про "український скандал" у США? Гучний скандал у США вибухнув через донос американського розвідника. За його даними, 25 липня Дональд Трамп під час розмови з президентом Зеленським вимагав від нього відкрити кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена – головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах – у рамках викорінення корупції в Україні. Мовиться про тиск з боку Байдена на українську владу з вимогою звільнити тодішнього генпрокурора Шокіна. Ексглава ГПУ проводив перевірку діяльності української газової компанії, де син віцепрезидента США у 2009-2017 Байдена – Гантер був одним з членів ради директорів.



Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент.



На першій зустрічі президента України Зеленського з президентом США Трампом 25 вересня на полях Генасамблеї ООН український президент запевнив, що не давав ніяких вказівок щодо розслідування чи нерозслідування цієї справи. Зеленський заявив, що не хоче втручатися у відкритий та демократичний процес американських виборів. А про телефонну розмову запевнив: вона була хорошою, і ніхто не чинив жодного тиску.

Важливою подією, що передувала зустрічі Трампа та Зеленського, стало оприлюднення Білим домом стенограми липневої розмови президентів. Адже Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників, вже оголосила про початок формальної процедури імпічменту Трампа. І після оприлюднення стенограми вона заявила, що у тексті не побачила підстав для того, аби цю процедуру скасувати.