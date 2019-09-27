Луценко відповів на закиди розвідника США у скарзі на Трампа

У скарзі розвідника США, який заявляв про тиск на Володимира Зеленського з боку Дональда Трампа, декілька разів згадувався ексгенпрокурор України Юрій Луценко. Той не залишився без відповіді і заявив: текст скарги у частині, де згадується Луценко – маніпуляції, які неодноразово не відповідають правді.

Від більш ширших коментарів колишній очільник ГПУ відмовився, зазначив він на своїй сторінці у фейсбуці.

Варто знати: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: з’явився текст скарги на главу Білого дому

Надалі він не захотів коментувати "український скандал" у Сполучених Штатах, щоб "не втягувати Україну в шторм американських внутрішньополітичних процесів".

Вважаю, що встановленням істини у цій справі та у питанні втручання в американські президентські вибори 2016 року мають займатися виключно правоохоронні органи двох країн на основі механізму міжнародної правової допомоги,

– резюмував Юрій Луценко.

Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Серед іншого, у розмовах згадувалися "колишня посол США в Україні, жінка" та "ексгенеральний прокурор України".



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.



25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.