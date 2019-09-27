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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Луценко ответил на упреки разведчика США в жалобе на Трампа

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      Луценко назвал "манипуляцией" упоминание своего имени в жалобе разведчика США на Трампа
      Луценко назвал "манипуляцией" упоминание своего имени в жалобе разведчика США на Трампа / Фото из открытых источников

      В жалобе разведчика США, который заявлял о давлении на Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа, несколько раз упоминался экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Тот не остался без ответа и заявил: текст жалобы в части, где упоминается Луценко – манипуляции, которые неоднократно не соответствуют истине.

      От более широких комментариев бывший глава ГПУ отказался, отметил он на своей странице в фейсбуке.

      Следует знать: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

      В дальнейшем он не захотел комментировать "украинский скандал" в Соединенных Штатах, чтобы "не втягивать Украину в шторм американских внутриполитических процессов".

      Считаю, что установлением истины в этом деле и в вопросе вмешательства в американские президентские выборы 2016 года должны заниматься исключительно правоохранительные органы двух стран на основе механизма международной правовой помощи,
      – резюмировал Юрий Луценко.

      Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом?
      В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентскую гонку.

      Среди прочего, в разговорах упоминались "бывшая посол США в Украине, женщина" и "экс-генеральний прокурор Украины".

      Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

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      Теги: Владимир Зеленский Импичмент Трампа Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп Юрий Луценко Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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