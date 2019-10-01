ДБР відкрила справу проти Луценка: той назвав звинувачення безглуздими

Державне бюро розслідувань порушило справу проти ексгенпрокурора Юрія Луценка за заявою голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Він звинувачує ексгенпрокурора у причетності до нелегального грального бізнесу.

Справу відкрили за статею 364 КК (зловживання владою і службовим становищем). Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника Відділу ДБР по роботі з громадськістю та ЗМІ Максим Білоусенко в коментарі УНН.

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Наприкінці серпня Давид Арахамія заявляв, що Луценко є акціонером мережі нелегальних казино.

Юрій Луценко вже прокоментував справу проти нього.

Треба мати велику фантазію, щоб звинувачувати мене. Я не закінчував курси в Трускавці. Тому просто запитаю: як взагалі можна бути акціонером нелегального казино? І так, я пройшов повну перевірку моєї декларації, всі мої доходи і витрати за період перебування при владі підтверджені,

– іронізує Луценко.

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Що відомо про виїзд Луценка з України до Великої Британії?

30 вересня стало відомо, що ексгенпрокурор Юрій Луценко поїхав до Великої Британії. За словами його прессекретарки Лариси Сарган, він збирається вивчати там англійську мову.

Вона також повідомила, що Луценко найближчі півтора місяця перебуватиме за межами України.

Сарган стверджує, що від'їзд ексгенпрокурора не пов'язаний зі скандалом щодо телефонної розмови Зеленського і Трампа, у якій він згадувався у справі про розслідування щодо сина Джо Байдена.