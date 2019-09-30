Ми були шоковані, – Каленюк сказала, як Луценко хотів зберегти посаду

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко у 2016 році закрив справу проти опального міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Однак у березні 2019 році він вирішив знову нагадати про цей скандал в інтерв'ю The Hill. А все для того, аби зберегти собі посаду генпрокурора.

Виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк у програмі "Після всього" розповіла, що у 2016 році в ГПУ була справа, в якій Злочевському оголосили підозру в незаконному збагаченні і відмиванні грошей. Через це ексміністр певний час був навіть у міжнародному розшуку.

До слова: Вони благали ГПУ, – Каленюк про роль США і Британії у поверненні вкрадених активів Януковича

Луценко цю справу перекваліфікував у справу проти бухгалтерки однієї з фірм Злочевського, а також її з відмивання брудних грошей у несплату податків. Це дозволило йому закрити взагалі це кримінальне провадження. І представити його закриття як величезну перемогу, бо компанія "Еско-Північ", яка є однією з компаній в структурі Burisma, заплатила якийсь штраф. Він був менший, ніж втрачених 23,5 мільйони доларів у Великій Британії.

Вона розповіла: "Тобто Луценко поставив крапку у справі Burisma. Але тут просто як "грім серед ясного неба" Луценко у березні 2019 року дає скандальне інтерв’ю американському виданню The Hill. Він оживає в кримінальному провадженні щодо Злочевського. Каже, що там є що розслідувати і натякає, що там є можливість розслідувати про сина Джо Байдена Гантера"

Ми були в шоці від того інтерв’ю і не могли зрозуміти, що сталось з Луценком,

– сказала Каленюк.

За її словами, концепція помінялась, тому що Луценко шукав собі шляхи, як залишитись на посаді з новим президентом. Він розумів, що Петро Порошенко навряд чи виграє вибори. Він розумів, що є великі шанси у Зеленського.

І він шукав спосіб, як знайти собі друзів у Вашингтоні, які б мали іншу думку, ніж тут посольство в Україні і які могли б йому гарантувати посаду генпрокурора вже з новим президентом,

– пояснила експертка.

Також додала: "Він зрозумів, що може брехати скільки завгодно в Україні, і ще вирішив набрехати в США. Він, можна сказати, збудував факти з нічого, яким підкріпив конспірологічну теорію Трампа і Джуліані, тому що Джо Байден вимагав звільнити Шокіна, а Шокін дуже був активний у справі Burisma".

Що відомо про Миколу Злочевського?

Злочевський був депутатом Верховної Ради IV скликання від "Партії регіонів".У 2010 році його призначили спершу міністром охорони навколишнього природного середовища, а після проведення адмінреформи Злочевський очолив вже Міністерство екології та природних ресурсів. У 2012 році він подав у відставку з цієї посади.

Також Злочевський є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma, а заснував він її ще 2002 році. Через діяльність цієї компанії, а саме через незаконно отримані дозволи на видобуток газу на ексчиновника подали у розшук. Крім того, з 2014 року Гантер Байден перебував у керівництві Burisma.



Микола Злочевський

Через останню ситуацію нещодавно виник скандал. А причиною його стала скарга одного з американських розвідників щодо розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Американські ЗМІ з посиланням на цю скаргу стверджували, Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. Доливає олії у вогонь і те, що Джо Байден – головний суперник Трампа на майбутніх президентських виборах.