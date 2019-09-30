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      Мы были шокированы, - Каленюк рассказала, как Луценко хотел сохранить должность

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      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / Getty images

      Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в 2016 году закрыл дело против опального министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. Однако в марте 2019 года он решил снова напомнить о скандале в интервью The Hill. А все для того, чтобы сохранить себе должность генпрокурора.

      Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в программе "После всего" рассказала, что в 2016 году у ГПУ было дело, в котором Злочевскому объявили подозрение в незаконном обогащении и отмывании денег. Из-за этого экс-министр некоторое время был даже в международном розыске.

      К слову: Они умоляли ГПУ, – Каленюк о роли США и Британии в возвращении украденных активов Януковича

      Луценко это дело переквалифицировал в дело против бухгалтера одной из фирм Злочевского, а также из отмывания грязных денег в неуплату налогов. Это позволило ему закрыть вообще это уголовное производство. И представить его закрытие как огромную победу, потому что компания "Эско-Пивнич", которая является одной из компаний в структуре Burisma, заплатила какой-то штраф. Он был меньше, чем утраченные 23,5 миллиона долларов в Великобритании.

      Она рассказала: "То есть Луценко поставил точку в деле Burisma. Но тут просто как "гром среди ясного неба" Луценко в марте 2019 года дает скандальное интервью американскому изданию The Hill. Он оживает в уголовном производстве в отношении Злочевского. Говорит, что там есть что расследовать, и намекает, что там есть возможность расследовать о сыне Джо Байдена Гантере"

      Мы были в шоке от того интервью и не могли понять, что случилось с Луценко,
      – сказала Каленюк.

      По ее словам, концепция поменялась, потому что Луценко искал себе пути, как остаться на должности с новым президентом. Он понимал, что Петр Порошенко вряд ли выиграет выборы. Он понимал, что есть большие шансы у Зеленского.

      И он искал способ, как найти себе друзей в Вашингтоне, которые бы имели другое мнение, чем здесь посольство в Украине, и которые могли бы ему гарантировать должность генпрокурора уже с новым президентом,
      – пояснила эксперт.

      Также добавила: "Он понял, что может врать сколько угодно в Украине, и еще решил наврать в США. Он, можно сказать, построил факты из ничего, чем подкрепил конспирологическую теорию Трампа и Джулиани, потому что Джо Байден потребовал уволить Шокина, а Шокин был очень активен в деле Burisma".

      Что известно о Николае Злочевском?

      Злочевский был депутатом Верховной Рады IV созыва от "Партии регионов". В 2010 году его назначили сначала министром охраны окружающей природной среды, а после проведения админреформы Злочевский возглавил Министерство экологии и природных ресурсов. В 2012 году он подал в отставку с этой должности.

      Также Злочевский является владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma, а основал ее еще в 2002 году. Из-за деятельности этой компании, а именно из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа на экс-чиновника подали в розыск. Кроме того, с 2014 года Гантер Байден находился в руководстве Burisma.

      злочевський
      Николай Злочевский

      Из-за последней ситуации недавно возник скандал. А причиной его стала жалоба одного из американских разведчиков о разговоре президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Американские СМИ с ссылкой на эту жалобу утверждали, Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. Доливает масла в огонь и то, что Джо Байден – главный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах.

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      Теги: Новости Украины Новости США Дональд Трамп ГПУ Юрий Луценко Расследования Криминальные новости Джозеф Байден
      Источник: 24 канал
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