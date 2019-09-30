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      Они умоляли ГПУ, – Каленюк о роли США и Британии в возвращении украденных активов Януковича

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      Дарья Каленюк
      Дарья Каленюк / 24 канал

      После Революции Достоинства заинтересованные американцы и британцы помогали в возвращении украденных активов Виктора Януковича, в частности, это касалось и средств, украденных министром экологии тех времен – Николаем Злочевским. Однако украинская Генпрокуратура не спешила помогать иностранным правоохранителям.

      Об этом в эфире 24 канала в программе "После всего" рассказала исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

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      Она напомнила, что после Революции Достоинства был огромный запрос украинского народа о возвращении украденных активов Януковича.

      "И американцы, и британцы подтянули своих лучших экспертов, правоохранительные органы, даже сделали специальную конференцию по возвращению активов в апреле 2014 года в Лондоне, где попытались помочь украинцам, украинской стороне, украинской прокуратуре в том, чтобы эти активы выявить, расследовать и вернуть", – отметила Каленюк.

      То есть британские правоохранители – офис по борьбе с мошенничеством – именно на этой конференции объявили, что они арестовали 23,5 миллиона долларов. Они не сказали, что это Злочевского. То есть они между собой все эти британские, американские прокуроры – общались, они понимали. Плюс, они общались с Генпрокуратурой, они умоляли ГПУ: "Дайте нам что-то!". А прокуратура морозилась и не давала ничего,
      – отметила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции". 

      Что известно о Злочевском и при чем здесь скандал в США Антикоррупционное расследование касается дела газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – прямого конкурента Трампа на выборах. С 2014 года Гантер Байден был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии времен Януковича – Николая Злочевского. На экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа. В общем, дело так и не расследовали.
      микола злочевський
      Николай Злочевский

      Стенограмма разговора американского и украинского президентов была опубликована и удостоверяет, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена. В связи с этим Конгресс США инициировал расследование в отношении Трампа, итогом которого может быть импичмент президенту США.

      байдени
      Гантер и Джо Байдены

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      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики ГПУ Великобритания Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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