Они умоляли ГПУ, – Каленюк о роли США и Британии в возвращении украденных активов Януковича

После Революции Достоинства заинтересованные американцы и британцы помогали в возвращении украденных активов Виктора Януковича, в частности, это касалось и средств, украденных министром экологии тех времен – Николаем Злочевским. Однако украинская Генпрокуратура не спешила помогать иностранным правоохранителям.

Об этом в эфире 24 канала в программе "После всего" рассказала исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

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Она напомнила, что после Революции Достоинства был огромный запрос украинского народа о возвращении украденных активов Януковича.

"И американцы, и британцы подтянули своих лучших экспертов, правоохранительные органы, даже сделали специальную конференцию по возвращению активов в апреле 2014 года в Лондоне, где попытались помочь украинцам, украинской стороне, украинской прокуратуре в том, чтобы эти активы выявить, расследовать и вернуть", – отметила Каленюк.

То есть британские правоохранители – офис по борьбе с мошенничеством – именно на этой конференции объявили, что они арестовали 23,5 миллиона долларов. Они не сказали, что это Злочевского. То есть они между собой – все эти британские, американские прокуроры – общались, они понимали. Плюс, они общались с Генпрокуратурой, они умоляли ГПУ: "Дайте нам что-то!". А прокуратура морозилась и не давала ничего,

– отметила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции".

Что известно о Злочевском и при чем здесь скандал в США Антикоррупционное расследование касается дела газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – прямого конкурента Трампа на выборах. С 2014 года Гантер Байден был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии времен Януковича – Николая Злочевского. На экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа. В общем, дело так и не расследовали.



Николай Злочевский



Стенограмма разговора американского и украинского президентов была опубликована и удостоверяет, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена. В связи с этим Конгресс США инициировал расследование в отношении Трампа, итогом которого может быть импичмент президенту США.





Гантер и Джо Байдены